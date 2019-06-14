الإنتاج الحربي يُعلنها: أتممنا الاتفاق مع لاعب نهضة بركان.. فاوضناه بعد لقاء الزمالك

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - نهضة بركان

كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي إتمام ناديه الاتفاق مع عمر النمساوي مدافع نهضة بركان المغربي.

وقال خالد مهدي: "أتمننا الاتفاق مع عمر النمساوي مدافع نهضة بركان والصفقة على مشارف الإتمام بشكل رسمي".

وأضاف في تصريحاته مع صدى البلد "اتفقنا على الجانب المادي بالكامل مع اللاعب الذي انتهى عقده مع الفريق المغربي، وسيصل إلى القاهرة خلال يومين لتوقيع العقود".

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وواصل "عقد عمر النمساوي مع الإنتاج سيكون لمدة 3 سنوات".

وكشف "بدأنا في مفاوضات مع اللاعب عقب لقاء نهضة بركان الأول أمام الزمالك. مختار مختار – مدرب الفريق – أشاد كثيرا باللاعب وتحركنا لحسم الصفقة بعد عرض أحد الوكلاء اللاعب علينا".

وأكمل حديثه قائلا: "النمساوي يلعب في أكثر من مركز وهذا سيكون مفيدا للغاية لنا".

وأتم "احترمنا رغبة اللاعب في انتظار نهاية عقده مع نهضة بركان، قبل أن نبدأ في المفاوضات ونصل لاتفاق. وهو ما حدث بالفعل".

المدافع المغربي والظهير الأيمن صاحب الـ 30 عاما لعب 22 مباراة في الدوري الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة والصناعة 9 مرات.

ولعب النمساوي أمام الزمالك في مواجهتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية، وتعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة الإياب.

وبعد مشوار دام 10 سنوات في الدوري المغربي مع نهضة بركان والمغرب الرياضي الفاسي ورجاء بني ملال، قرر النمساوي إنهاء مسيرته في المغرب والانتقال إلى مصر.

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