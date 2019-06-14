5 أرقام منتظر تحطيمها في كوبا أمريكا 2019

الأرقام خُلقت لتحطم، تلك المقولة متداولة بشكل كبير في الأعوام الأخيرة بعد انتشار الإحصائيات والتقارير الرقمية وتزايدها في عالم كرة القدم.

النسخة التي تحمل رقم 46 والمقامة في البرازيل أرض سحرة كرة القدم يُتوقع فيها تحطيم أو معادلة 5 أرقام في الفترة بين 14 يونيو و7 يوليو.

FilGoal.com يعرض لكم أبرز الأرقام التي جاءت عبر الموقع الرسمي للبطولة.

الهداف الأعظم

3 فقط نجحوا في تسجيل 9 أهداف في نسخة واحدة، هو الرقم الأعلى في نسخة واحدة، البرازيلي جاير في نسخة 1949.

الأرجنتين هامبرتو ماسيكو والأوروجوياني خافيير أمبروز في نسخة 1957 سجلوا نفس العدد من الأهداف.

فمن يسجل أهداف أكثر في النسخة الحالية؟

الهداف التاريخي

الهداف التاريخي للبطولة يتقاسمه البرازيلي زيزينو والأرجنتيني نوربرتو مينديز برصيد 17 هدفا.

اللاعبان الحاليان اللذان يمتلكان فرصة تحطيم الرقم في النسخة الحالية هم البيروفي باولو جيريرو الذي سجل سابقا 11 هدفا والتشيلي إدواردو فارجاس صاحب الـ10 أهداف.

لا يقهر

في 4 نسخ فقط من 45 سابقة نجحت 3 منتخبات في تحقيق الفوز باللقب دون هزيمة ودون استقبال أهداف.

الأرجنتين في 1921، أوروجواي في نسختي 1917 و1987 وأخيرا كولومبيا في 2001.

المعدل الجماهيري

في النسخة المئوية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2016 شهدت ارتفاع عدد المشجعين إلى 1.5 مليون متفرجا.

خلال 32 مباراة في 10 مدن مختلفة بمعدل يصل إلى 45 ألفا في كل مباراة.

في النسخة الحالية تمتلك البرازيل 6 ملاعب في 5 مدن مختلفة وملعب "ماراكانا" الشهير من أجل تحطيم الرقم القياسي جماهيريا.

الثلاثية

منتخب تشيلي لديه فرصة لمعادلة إنجاز الأرجنتين بالفوز بـ3 ألقاب متتالية.

اللاروخا فازوا باللقب في نسختي 2015 و2016 على حساب الأرجنتين ولديهم الفرصة للدفاع عن اللقب والفوز بلقب ثالث على التوالي.

الأرجنتين هو المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب 3 مرات متتالية في 1945 و1946 و1947.

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