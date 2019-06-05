الترجي يرد على قرار الكاف بإعادة لقاء الوداد: لن نترك حقنا

قال الترجي إنه لن يترك حقه وسيحافظ على كل حقوق الفريق وذلك ردا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة لقاء الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الترجي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "تلقينا قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستغراب كبير".

وأضاف "في انتظار ورود القرار بشكل رسمي لنا وسنعقد اجتماعا طارئا للطعن على هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على حقوقنا بكل الطرق القانونية".

وكان الكاف أعلن اليوم الأربعاء سحب لقب دوري أبطال إفريقيا من الترجي وإعادة الإياب في وقت لاحق ولم يتم تحديد الموعد أو المكان.

وإن كان قال مصدر في الكاف لـFilGoal.com إن جنوب إفريقيا ستكون هي الأقرب لاستضافة المباراة التي ستقام بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه إن مباراة النهائي لم تكتمل، كما أن الاشتراطات الخاصة بالأمان لم يتم تنفيذها بحسب بيان الكاف.

وبالتالي، قرر الكاف حسب البيان "إعادة مباراة الإياب على ملعب خارج الأراضي التونسية".

ماذا حدث؟

في الساعات الأولى من يوم السبت، توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما بدا أنه انسحاب للوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي.(طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

ثم أجل الكاف إعلان حل أو قرارات بعد أزمة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء حينما صدر القرار.

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