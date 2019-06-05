حوار – ميسي يتحدث عن الهروب من برشلونة.. كوبا أمريكا ونجله المدريدي

"نعم هربت وقتها إلى إيطاليا لم أستطع السيطرة على نفسي شكرا لبيب جوارديولا سمح لي بالرحيل".

"منتخب الأرجنتين ليس مرشحا للفوز بكوبا أمريكا".

"أفعل أي شيء من أجل التتويج مع المنتخب ببطولة".

"نهاية الموسم كانت سيئة جدا لي".

"ماثيو نجلي شجع ريال مدريد وليفربل وفالنسيا".

يتواجد الآن ليونيل ميسي قائد برشلونة رفقة منتخب بلاده الأرجنتين استعدادا للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل بداية من الرابع عشر من شهر يونيو الجاري وحتى السابع من شهر يوليو المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية رفقة كل من كولومبيا وباراجواي وقطر.

وأجرى ميسي حوارا مطولا مع موقع "تي واي سي" الأرجنتيني تحدث فيه عن انهيار موسم برشلونة ولماذا ليس منتخب بلاده مرشحا للفوز بكوبا أمريكا.

وبدأ ميسي حديثه قائلا: "أنهيت الموسم بإحباط وإرهاق عقلي أكثر منه بدني بسبب ما حدث في أيامه الأخيرة".

وأضاف "أنهيت الموسم بشكل جيد لكنني حزين لما آل إليه في النهاية".

وكان برشلونة توج بالدوري بالإسباني قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا بالهزيمة من ليفربول في إياب نصف النهائي برباعية دون رد رغم الفوز ذهابا بثلاثية دون رد.

كما فقد برشلونة فرصة الحفاظ على لقب كأس الملك وخسر من فالنسيا بهدفين لهدف.

وانتقل ميسي للحديث عن منتخب الأرجنتين وقال: "لسنا مرشحين للفوز بكوبا أمريكا مثل السنوات الماضية الآن نحن في مرحلة إحلال وتجديد".

قبل أن يستدرك "لكننا سنخوض البطولة بنفس الحماس والرغبة في الفوز باللقب".

أما عن بدايته مع الأرجنتين فقال: "كنت أرسل مقاطع الفيديو بشكل مستمر للمسؤولين ليعرفوا بتواجدي وأن تتاح لي فرصة اللعب للأرجنتين".

وتابع "واحدة من أفضل لحظات حياتي هي التتويج بكأس العالم تحت 20 عاما".

وعن الإحباطات المتتالية رفقة الأرجنتين علق ليو "بعد كأس العالم أصبح الأمر صعبا جدا أريد الفوز بلقب رفقة المنتخب".

وكشف ميسي إنه هرب من قبل من برشلونة وسافر إلى إيطاليا ليسمحوا له بالسفر إلى أولمبياد بكين 2008 للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأوضح "لقد هربت للحصول على التأشيرة من إيطاليا ثم السفر إلى الصين وكنت غاضبا جدا من قرار النادي وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب".

وأكمل "شكرا لجوارديولا فهو سمح لي بالانضمام للمنتخب بشرط أن يتواجد معي شخص من النادي لمتابعتي".

ونجح ميسي في ذلك الوقت في التتويج رفقة منتخب بلاده بلقب الأولمبياد.

وعما يقال بأن برشلونة أو الأرجنتين يفوزون لتواجده فقال: "إذا لم يتواجد زملائي في الملعب فلن أسجل أي هدف، ليس معنى تسجيلي للأهداف إنني من يفوز بها".

وتابع "أدائي يظهر بشكل جيد بسبب اللاعبين المتواجدين في الملعب بجانبي في برشلونة والمنتخب".

وعن أبنائه تياجو وماثيو وسيرو قال: "ماثيو هو الفاكهة في العائلة كان يشجع ليفربول وفالنسيا ويحتفل بأهداف ريال مدريد أمامنا ليثير غضب تياجو".

وتابع مازحا "عندما عدت من ليفربول قال ماثيو إنه من مدينة ليفربول الذي هزمني إنه لا يدرك ما يقول بعد".

وأتم ميسي "ماثيو يحب الضحك كثيرا قبل عدة أيام كنا نلعب في المنزل وقال لي أنا سأختار اسم فالنسيا هم من فازوا عليك أليس كذلك؟ وماثيو يعلم كيف يحب شقيقه تياجو برشلونة كثيرا وحينما نواجه ريال مدريد يحتفل بأهدافهم ليثير غيظه".

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