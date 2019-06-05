خاص بالفيديو - أيمن يونس يتوقع لـ في الجول طريق بطل أمم إفريقيا.. مربع ذهبي ناري ومفاجأة في دور الـ16

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 18:20

كتب : أحمد العريان

أيمن يونس

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع.

والآن مع بداية العد التنازلي على انطلاق كأس إفريقيا سيتوقع نجوم الكرة المصرية لـFilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

والبداية ستكون مع نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر أيمن يونس.

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وقال أيمن يونس: "في دور الـ16 مصر ستواجه كوت ديفوار وغينيا ستواجه غانا وبنين ستلاقي الجزائر".

وواصل "تونس أمام جنوب إفريقيا والكاميرون ضد مالي ونيجيريا ضد زيمبابوي والمغرب ضد موريتانيا والكونغو ستلاقي السنغال".

وعن ربع النهائي قال: "مصر ستلاقي غانا، وتونس ستواجه الجزائر، ونيجيريا ستلتقي مع الكاميرون في صراع رهيب جدا، وأخيرا السنغال ستلاقي المغرب وسيتأهل أسود التيرانجا".

وأضاف "في نصف النهائي أرى مصر ستلاقي الجزائر والسنغال ضد نيجيريا".

وأتم أيمن يونس "في النهائي مصر ستواجه السنغال وأتوقعه لن ينتهي سوى بركلات الترجيح وأتمنى أن يكون لصالح منتخب مصر في النهاية".

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