بيان رسمي – الاتحاد الإثيوبي يشكو لقجع لـ كاف بسبب "اعتدائه على تيسيما" بعد تتويج الزمالك

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم عن تقدمه بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) ضد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، والنائب الثالث لرئيس الكاف أحمد أحمد.

وبرر الاتحاد الإثيوبي الشكوى في بيان رسمي بأن لقجع "اعتدى على حكم نهائي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما".

وقال البيان إن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي دونه الإثيوبي في تقريره للمباراة التي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية.

وشدد بيان الاتحاد الإثيوبي أن رجال الأمن أنقذوا تيسيما من اعتداء لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع ورغبتهم في المشاركة به.

وأكد البيان أن تيسيما هو أحمد أيقونات الكرة الإثيوبية، وأنه سيتابع التحقيقات عن كثب.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في الكاف تحدث مع FilGoal.com قائلا: "الاتحاد المغربي أرسل شكوى بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك".

وأضاف "لجنة الانضباط في الكاف حددت يوم السابع من شهر يونيو الحالي للنظر في شكوى الاتحاد المغربي". (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح.

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