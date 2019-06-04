تقرير عن كواليس اجتماع باريس: "لا تغسلوا الملابس القذرة أمام الجميع" و"أمم إفريقيا ستظل احتفالية"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

أبو ريدة و أحمد أحمد و إنفانتينو في حفل الجمعية العمومية للكاف

نصح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعضاء اللجنة التنفيذية المجتمعين في باريس لحل أزمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدم "غسيل الملابس القذرة أمام الجميع"، بحسب تقرير موقع أفريكا فوت.

وقال التقرير إن أحمد بدأ الاجتماع بالحديث عن الاتهامات الموجهة ضده بالفساد المالي والتحرش الجنسي قائلا: "العامان الماضيان كرئيس لم يكونا بالسهولة التي يراها البعض، البعض أخذ إدارة الكاف كرهينة"، في إشارة بحسب التقرير للسكرتير العام السابق للاتحاد عمرو فهمي، والذي قدم شكوى ضد أحمد لدى الكاف.

رئيس الاتحاد النيجري أيضا دجيبريل حميدو تحدث بمساندة لحليفه أحمد قائلا: "الكل يعرف ماذا يحدث. كل ما يحدث يأتي لهز استقرار الكاف، ولكن كل المشاكل يمكن حلها بلوائح الاتحاد. يجب الحفاظ على صورة الكاف والقارة".

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وبعد ذلك، تحدث رئيس فيفا جياني إنفانتينو موجها شكره لإفريقيا على دعمه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ثم قال: "أعرف ما يحدث، هناك توترات. ولكنني أنصح الجميع أن يحافظوا على هدوئهم ووحدتهم واحترامهم وأن يبحثوا عن حلول".

وأردف "كأس الأمم الإفريقية احتفالية، ويجب أن تملأها الفرحة والشغف وليس الخلافات".

الوضع متأجج داخل جدران الاتحاد الإفريقي منذ الأحداث الجدلية التي أحاطت بنهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي، مباراة لم تُستكمَل بعد انسحاب الفريق المغربي لعدم استخدام تقنية الفيديو، ليُعلَن عن الفريق التونسي بطلا للمسابقة. (طالع التفاصيل)

أجل الكاف إعلان حل أو قرارات بعد أزمة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى غد الأربعاء. (طالع التفاصيل)

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