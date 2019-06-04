كلوب عن رحيل نجوم ليفربول: لست قلقا

يثق يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبي الفريق لديهم انتماء شديد للنادي الإنجليزي الذين قادوه للتتويج بدوري أبطال أوروبا يوم السبت بإسقاط توتنام بنتيجة 2-صفر في المباراة النهائية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال المدرب الأسبق لبروسيا دورتموند في حوار نشرته صحيفة بيلد الألمانية:"أعتقد أن اللاعبين يعلمون أنهم في ناد غير عادي، لذا لست قلقا بشأن هذا" وذلك ردا على خوفه من رحيل نجوم الفريق مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

وزعمت تقارير صحفية أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يفكرون في الحصول على خدمات صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول.

واختتم صلاح موسما رائعا مع ليفربول بالتسجيل في المباراة النهائية لدوري الأبطال، كان صاحب الهدف الأول في شباك توتنام من ركلة جزاء.

ودون شك ستحاول أندية عديدة استقطاب نجوم ليفربول بعد أداء مذهل للفريق في الموسم الحالي خرج منه مظفرا بلقب دوري أبطال أوروبا وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.