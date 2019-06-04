أجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعلان حل أو قرارات بعد أزمة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى غد الأربعاء.

ويأتي القرار بعد انطلاق الاجتماع اليوم الثلاثاء، وتوقفه حتى يتسنى للأعضاء حضور حفل من تنظيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبالتالي، يصدر الكاف قراره في الأزمة غدا الأربعاء.

وكذلك، نفى مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن يكون قد حدث تصويتا داخل الاجتماع.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قيام الدول بالتصويت على قرار إعادة المباراة، وامتناع مصر عن التصويت.

إلا أن المصدر قال لـFilGoal.com: "لا يوجد تصويت لدول، من يصوت هم أعضاء اللجنة التنفيذية، ولم يحدث أي تصويت من الأساس على أي قرار".

الوضع متأجج داخل جدران الاتحاد الإفريقي منذ الأحداث الجدلية التي أحاطت بنهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي، مباراة لم تُستكمَل بعد انسحاب الفريق المغربي لعدم استخدام تقنية الفيديو، ليُعلَن عن الفريق التونسي بطلا للمسابقة. (طالع التفاصيل)

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