تواصل مسؤولون في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لمعرفة رأيهم في الأزمة التي ضربت إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لم تعمل تقنية الفيديو بعكس مباراة الذهاب.

سؤال الكاف كان هل تعطل تقنية الـVAR يلغي المباراة؟

الرد جاء حسبما علم FilGoal.com من ديفيد إليراي المدير التقني في IFAB، الذي أوضح أن الموقف الذي تعرض له النهائي لا يلغي المباراة.

وقال إليراي في رده إن هناك 4 حالات من مشاكل الـVAR لا تلغي المباراة، الأولى هي ألا يعمل خلال المباراة، والثانية هي القرارات الخاطئة من الحكم بعد الرجوع للـVAR، والثالثة هي قرار الحكم بعدم الرجوع للـVAR، والرابعة هي رجوع الحكم للـVAR في حالة لا تستوجب ذلك.

"قطعة ناقصة"، هي السبب الذي يقف خلف تعطل تقنية حكم الفيديو في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

خطاب موجه من شركة Hawk Eye التي تزود معظم بطولات العالم - ومنها دوري أبطال أوروبا - بتقنية الـVAR، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وفيه توضح الشركة "مشكلة بسبب عدم نقل القطع الخاصة بـVAR من الرياض إلى تونس في الموعد المحدد، يوم 27 مايو"، لائما شركة ثالثة مسؤولة عن عملية النقل.

المدير التنفيذي لشركة Hawk Eye (عين الصقر) بين كروسينج قال في الخطاب إن الحل البديل كان سفره إلى تونس بالقطع الثلاثة ليصل يوم 31 مايو (ليلة المباراة)، ولكن كروسينج عقب وصوله علم بمشكلة في نقل أمتعته ليصل بقطعتين من 3 قطع لازمة لتشغيل التقنية.

وحاولت الشركة بحسب الخطاب نقل قطعة بديلة من مدريد – حيث لعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي – إلى تونس قبل يوم الجمعة الذي شهد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في رادس، إلا أن هذا الحل لم يفلح.

في ختام الخطاب، اعتذرت شركة Hawk Eye عن المشكلة في الخطاب المؤرخ في يوم 31 مايو الماضي.

الوضع متأجج داخل جدران الاتحاد الإفريقي منذ الأحداث الجدلية التي أحاطت بنهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي، مباراة لم تُستكمَل بعد انسحاب الفريق المغربي لعدم استخدام تقنية الفيديو، ليُعلَن عن الفريق التونسي بطلا للمسابقة. (طالع التفاصيل)

وفي الوقت نفسه، شن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، هجوما جديدا على نظيره الإفريقي، وخص باتهاماته مصر وتونس.

ونقل موقع le360 تصريحات لقجع خلال اجتماعي بمدربي الدوري المغربي أمس الأحد: "عندما كان المغرب ضعيفا داخل جدران كاف، لم يكن يلتفت إليه أحد، لكنه عندما صار قويا، لفت إليه الانتباه، وأصبح في حرب مباشرة مع باقي الأطراف التي ترفض أن يكون له مكانة قوية في الاتحاد الإفريقي".

وواصل لقجع: "أنا مستعد للحرب، وقد أعددت لها منذ فترة طويلة، لأني أعلم أن مسؤولي كرة القدم في تونس ومصر سيشنون علينا حربا لإضعافنا".

وأتم: "أطالبكم بمساعدتي حتى نحارب الفساد في الاتحاد الإفريقي".

وكان لقجع، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس شرف نادي نهضة بركان، قد شن هجوما حادا على كاف في الأيام الماضية، واصفا إياه بـ "أخطبوط فساد كروي يسيطر على الكرة الإفريقية". (طالع التفاصيل)

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