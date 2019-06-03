رئيس الوداد: تمت مساومتنا لاستكمال المباراة وفوز الترجي مقابل تتويجنا في العام المقبل

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استكمال مواجهة الترجي ومن ثم سيتوج فريقه بلقب الموسم المقبل لكنه رفض التفاوض وبحث عن العدل.

وصرح الناصري عبر برنامج "ماتش" قائلا: "شاركنا على أننا محميين وأرسلنا خطابات وشعرنا بالاطمئنان قبل الإياب أنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد".

وأضاف "حكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يتواجد في النهائي".

ثم توجه جلال بوزرارة مقدم البرنامج بالسؤال إلى الناصري وسأله هل صحيح أنه تمت مساومتكم بأن يفوز الترجي ببطولة هذا العام في مقابل تتويجكم العام المقبل؟ ليرد الناصري :"نعم تمت مساومتنا على هذا الأمر ورفضنا لم نتفاوض كنا نبحث عن العدل".

وواصل "بدون استثناء كافة المسؤولين في كل الأطراف طلبوا مننا استكمال المباراة".

وأضاف "لم نتفاوض كنا نطالب بحق مشروع لنا، كنا نطالب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص".

وأتم "قلتم إن هناك حكم فيديو في النهائي، كان موجودا في الذهاب فلما ليس موجودا في الإياب؟ لما لم تخبرونا؟".

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي. بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي:

"على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 وتوقف المباراة، قرر أحمد أحمد عقْد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحدث".

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