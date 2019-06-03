رئيس الزمالك يُجيب.. هل ينتقل طارق حامد وكهربا إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

هل ينتقل الثنائي طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك إلى بيراميدز في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؟ سؤال يُجيب عنه رئيس القلعة البيضاء.

وأجاب رئيس مجلس إدارة الزمالك: "كذب كذب كذب. كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "أشخاص مُغرضة هي من تنشر تلك الأخبار. كذب تماما".

وأوضح "لم يتحدث معنا أي أحد من الأساس عن ضم طارق حامد أو كهربا أو أي لاعب آخر. لن أُفرط في أي لاعب".

وواصل "علاقتي مع تركي آل الشيخ – مالك نادي بيراميدز – علاقة صداقة ولكن وقت العمل فنحن نرى مصلحة الأندية التي نُشرف عليها".

وتابع "إذا كنت أرغب في بيع طارق حامد، لفعلت ذلك الموسم الماضي، وكنت وافقت أيضا على انتقال محمود عبد العزيز "زيزو" إلى بيراميدز وعبد الله جمعة وغيرهم".

وأتم "الزمالك لن يبيع نجومه".

قلب الأسد طارق حامد صاحب الـ 30 عاما جدد عقده في مارس من العام الماضي، ليستمر في صفوف الزمالك حتى 2021.

لاعب الوسط الدولي الذي انضم لـ الزمالك في 2014 قادما من سموحة، حصد لقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وشارك طارق حامد في 27 مباراة محلية هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة.

على الجانب الآخر يمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015-16.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 10 خلال مشاركته في 27 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المتبقية في الدوري من هنا

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