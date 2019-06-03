رئيس النجوم يرسل تظلم للكاف ضد ترشيح إبراهيم نور الدين

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين الحكم الدوري

يخاطب محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعدم قبول إبراهيم نور الدين لإدارة مباريات في أمم إفريقيا المقبلة والمقرر إقامتها في مصر.

ودخل إبراهيم نور الدين دائرة الترشيحات للدخول في قائمة حكام أمم إفريقيا بعد استبعاد جهاد جريشة الذي تم إيقافه 6 أشهر على خلفية مباراة الوداد والترجي.

وقال محمد الطويلة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي النجوم: "مجرد التفكير في ترشيح الحكم إبراهيم نور الدين يعد تأصيل للظلم في مجال التحكيم وشئ مخزي".

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وأضاف رئيس النجوم "لم يكن هناك شخص واحد بمصر لم يدين الحكم نور الدين وتعمده ظلم النجوم في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري، ووقتها اكتفت لجنة الحكام بعقابه بالحرمان من التحكيم لمدة 6 أسابيع".

وشدد الطويلة "الساكت عن الظلم كفاعله، لذلك اتخذت قراري برفع تظلم للكاف مرفقا بفيديو لتصرفات الحكم والمطالبة بعدم قبول هذا الترشيح، والذي يعتبر أيضا ظلم كبير لحكام آخرين كانوا حريصين على تطبيق العدالة".

وكان النجوم قد اشتكى من إبراهيم نور الدين وحرمان فريقهم من ثلاث ضربات جزاء بجانب احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للجيش -من وجهة نظر نادي النجوم-.

وأتم الطويلة "سنقوم بإرفاق فيديو يشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لنفس الحكم سواء محليا وعربيا وإفريقيا".

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