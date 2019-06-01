أحمد أحمد: نعم الوداد ظُلم كثيرا في نهائي إفريقيا.. وأشعر بالفزع

في أول رد فعل عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي عن "فزعه" مما حدث في لقاء الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

أحمد أحمد تحفظ في تصريح مقتضب مع صحيفة (هسبورت) المغربية للرد على (هل اضطر إلى تسليم الكأس للترجي بإيعاز من مسؤولين حكوميين تونسيين نافذين، تفاديا لخروج الأمور داخل الملعب عن السيطرة) ليرد قائلا: "ما هي الإجابة التي يمكن أن أقدمها لكم. حتى أنني أشعر بالفزع".

وأضاف في تصريحاته مع الصحيفة المغربية "نعم الوداد ظُلم كثيرا في النهائي".

وواصل "أبرمنا اتفاقية مع شركة الـVAR وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماد التقنية لأسباب تقنية".

الترجي التونسي توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد رفض الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة.

أزمة كبرى شهدتها المباراة بسبب "عطل تقنية الفيديو" وذلك بعدما ألغى الحكم هدفا لـ الوداد أثبتت الإعادة التليفزيونية صحته. (طالع – أزمة النهائي بالكامل)

ماذا حدث

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي. (طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي:

"على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 وتوقف المباراة، قرر أحمد أحمد عقْد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحدث".

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