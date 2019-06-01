بالفيديو - استقبال جماهيري حافل لبعثة الوداد

احتشد الجمهور بأعداد كبيرة في المطار منتظرا عودة نجوم الوداد الذين أبوا استكمال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد حرمانهم من هدف صحيح يوم الجمعة.

ويوحي المشهد أن جمهور الفريق المغربي راض عما فعله رجال المدرب فوزي البنزرتي.

وأبى الوداد مواصلة اللعب بعد هدف سجله ألغاه الحكم بداعي التسلل رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت صحة الهدف.

فيديو | استقبال أسطوري من الجماهير المغربية لبعثة فريق #الوداد العائدة لـ #المغرب بعد خسارة لقب #دوري_أبطال_أفريقيا أمام #الترجي التونسي عقب الأحداث المثيرة للجدل التي صاحبت إياب الدور النهائي@caf_online_AR@WACofficiel pic.twitter.com/JBnhCXAGyd — العين الرياضية (@alain_4u_sport) June 1, 2019

وكان مفترضا تنبيه حكم الفيديو لحكم الساحة بأن الهدف الصحيح لكن تقنية الفيديو لم تكن تعمل في ملعب رادس بتونس.

ورفض الوداد استكمال اللعب ليعلن الحكم انسحاب النادي المغربي وتتويج الترجي بعد فوزه بنتيجة 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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