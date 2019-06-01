تقرير سعودي: جروس خارج حسابات أهلي جدة

السبت، 01 يونيو 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك - الاتحاد

خرج السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق من حسابات تدريب فريقه الأسبق أهلي جدة السعودي بحسب تقارير سعودية.

ونفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لصحيفة "الرياضية" السعودية الأخبار المتداولة بشأن التعاقد مع المدرب السويسري.

وقال المصدر للصحيفة: "جروس لا يدخل ضمن اهتمامات الأهلاويين حاليا في الملفات التدريبية المطروحة على طاولة المفاوضات".

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وأشار في الوقت ذاته إلى أن المدرب القادم سيكون على قدر عالي من ناحية السيرة الذاتية والرؤية الفنية.

وأشرف جروس على تدريب الأهلي مرتين، الأولى مابين 2014 و 2016 وحقق خلالها لقب الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد، ثم عاد مجددا في أكتوبر 2016 خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن في الساعات الأولى من يوم الجمعة رحيل جروس عن تدريب الزمالك وعدم تجديد عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض. (تعرف على جهاز خالد جلال في الزمالك)

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

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