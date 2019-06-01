الأهلي في بيان رسمي: ننتظر رد اتحاد الكرة والجلسة ممتدة

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي نتائج اجتماع مجلس إدارته اليوم السبت لدراسة عدد من الموضوعات في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى.

وكان الأهلي قرر عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة رفض لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إجراء أي تعديلات على مواعيد مباريات الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأمر الذي جاء على عكس رغبة الأهلي المعلنة في بيان النادي الرسمي قبل أيام بالرفض القاطع لاستكمال الدوري بعد أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

ناقش مجلس إدارة النادى فى أجتماعه اليوم السبت برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الموضوعات.

جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى. وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتى أتخذها فى أجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25/5/2019 وتم إخطار إتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي.

وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الإنتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

كما قرر المجلس:

– اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وذلك بناء على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الأشراف على قطاع الكرة.

– تفويض ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15يونيو. وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الأسكواش.

– تشكيل لجنة ثلاثية تضم ابراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الادارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي.

– الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي وتفويض الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط بأختيار أعضاء اللجنة.

هذا وأعتبر المجلس جلسته ممتدة لاجتماع آخر.

اقرأ أيضا:

عمرو فهمي يكشف مفاجأة عبر في الجول: إياب نهائي الأهلي والترجي أقيم دون تقنية الفيديو.. وأزمة في الذهاب

كاف: اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة أحداث الترجي والوداد

رئيس الوداد: لم ننسحب من نهائي إفريقيا.. سنلجأ لـ فيفا والمحكمة الرياضية

واقعة تقنية الفيديو في نهائي إفريقيا ليست الأولى من نوعها والسبب فرنسا

قبل مواجهة الزمالك في السوبر.. رسميا – نجم الترجي إلى الدوري السعودي

قائد الوداد يكذّب قائد الترجي: الحكم لم يخبرنا بغياب VAR.. يبرر سرقة اللقب