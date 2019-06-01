الإصابات ميزت مسيرة المهاجم الليبيري فرانسيس دي فوركي مع الأهلي أكثر من الأهداف، ورغم تسجيله في الظهور الأول في الدوري المصري إلا أن غيابه الطويل بسبب الإصابات جعله يظهر في 18 مباراة فقط خلال موسمين.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم فرانسيس للأهلي في صيف 2009 وتوج مع الأهلي بالدوري في أول مواسمه مع الفريق الأحمر، ولكنه لم يلعب سوى 15 دقيقة تحت قيادة مانويل جوزيه الذي كان عاد لخلافة حسام البدري في يناير 2010 ليرحل بنهاية الموسم.

ولا يوجد أي وصف لمسيرة فرانسيس مع الأهلي أكثر من التذكير بأن مباراته الأولى في الدوري ضد غزل المحلة والتي شهدت أول أهدافه تعرض فيها للإصابة.

ويتحدث FilGoal.com مع فرانسيس عن أسباب عدم نجاحه في الدوري المصري، الإصابات التي تعرض لها وعدم اعتماد مانويل جوزيه عليه.

- ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

لازلت ألعب في ماليزيا، ولكنني تعرضت مؤخرا لإصابة بكسر في الساق وأعمل على العودة.

- بالعودة إلى عام 2009، كيف تعاقد الأهلي معك؟

كنت ألعب في دي سي يونايتد الولايات المتحدة الأمريكية وتلقيت اتصالا من وكيلي التونسي يعرض علي اللعب في الأهلي.

وعندما حضرت إلى مصر، أعجب حسام البدري المدير الفني للأهلي بإمكاناتي وقرر التعاقد معي.

- ولكنك لم تلعب كثيرا بسبب الإصابات، ماذا كان السبب؟

الأمر بدأ مع الإصابة الأولى، كنت أحتاج إلى 3 أشهر للعلاج ولكنني عدت مبكرا بناء على توصية الطبيب وهذا تسبب في تفاقم إصابتي.

- وكيف ساعدك حسام البدري في الأهلي؟

البدري كان مثل والدي في الأهلي، كان يعاملني بشكل جيد وينصحني دائما وهو مدرب متطلب لا يرضيه إلا الأفضل لديك وإذا قدمت الأفضل يطلب منك المزيد.

والحقيقة أنه كان دائما ينصحني بعدم التسرع في العودة بعد الإصابة، لأن الطبيب كان يعطي تصريحا طبيا بالمشاركة إذا ركضت في المران، لكن البدري كان يطلب مني الهدوء والتأكد من جاهزيتي.

- وهل رحيله عن الأهلي أثر على مسيرتك مع الفريق؟

نعم، عندما رحل البدري شعرت بأنني أصبحت وحيدا في الأهلي.

والسبب أن مانويل جوزيه كان يثق في لاعبين معينين منذ فترته السابقة وعندما عاد كان لا يتعامل إلا مع هؤلاء اللاعبين.

كان لا يعرفني ولا يتحدث معي كثيرا ولم أحصل على فرص للمشاركة ولم يرغب في استمراري.

- هل هذا كان سبب استبعادك من القائمة الإفريقية؟

نعم، لأن علاقتي بجوزيه كانت سيئة ولم يمنحني أي فرصة لأثبت نفسي أمامه.

- وكيف تقيم تجربتك مع الأهلي؟

في البداية كان كل شيء رائعا وشعرت بأن علاقتي مع الجميع جيدة وأقدم ما يطلبه البدري مني، ولكن بعد رحيله اختلفت الأمور.

- هل تشعر بالندم بسبب عدم نجاح التجربة؟

لا، اللعب للأهلي كان تجربة عظيمة لأنه النادي الأكبر في إفريقيا.

- وما أفضل لحظاتك في مصر؟

أفضل لحظة لي كانت السنة الأولى مع الأهلي والتي شهدت بداية رائعة، والسنة الثانية كانت جيدة حتى رحيل البدري وكنت سعيدا باللعب مع أبو تريكة وأحمد حسن وساعداني كثيرا.

وكان من دواعي سروري اللعب في مصر العظيمة وأشكر الجماهير على الحب والدعم، وأتمنى للأهلي حظا سعيدا وألا تكون الخسارة 5-0 من صن دوانز نهاية للعالم لأن كلنا نتعلم ويجب أن ننظر دائما للأمام.

- هل لازلت تتابع مباريات الدوري المصري؟

أحيانا عندما تكون هناك مباريات كبيرة، وأعتقد أن الأهلي سيفوز بالدوري هذا الموسم رغم منافسة الزمالك القوية.

- اختر لنا أفضل أهدافك في الدوري المصري

أول هدفي لي في المحلة.

- ومن أصعب مدافع لعبت ضده؟

وائل جمعة.

- يبدو أنك فهمت السؤال بشكل خاطئ، من أفضل مدافع لعبت ضده وليس زاملته أو عرفته في مصر؟

بالنسبة لي مواجهة وائل جمعة في المران كانت أصعب من مواجهة أي مدافع في مصر، وائل جمعة كان مدافعا قويا جدا ومن الصعب المرور منه.

- أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

صعب التوقع لأن الكرة الإفريقية أصبحت قوية جدا وكل المنتخبات تستطيع الفوز، ولكنني أرشح مصر أو غانا.

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