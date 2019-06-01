قائد الوداد يكذّب قائد الترجي: الحكم لم يخبرنا بغياب VAR.. يبرر سرقة اللقب

السبت، 01 يونيو 2019 - 04:23

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

كذّب عبد اللطيف نصير قائد نادي الوداد البيضاوي المغربي، نظيره خليل شمام قائد الترجي، الذي قال إن الحكم أخبرهما بعدم استخدام تقنية الفيديو قبل المباراة.

الترجي توج بدوري أبطال إفريقيا 2019 في مباراة نهائية لم تكتمل، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض أفراد الوداد استكمالها دون مراجعة هدفهم الملغي.

وصرّح نصير قائد الوداد في المباراة النهائية: "الحكم لم يتحدث معي بخصوص عدم استخدام تقنية الفيديو".

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وأضاف نصير: "لست مسؤولا حتى أتخذ قرارا مماثلا، بل إنه أمر يُناقَش في الاجتماع التفني".

وأتم: "ما قاله شمام هو تبرير لسرقة لقب غير مستحق".

ماذا قال خليل شمام

شمام صرح بعد المباراة في حديثه لـ beIN Sports: "الحكم جمعنا وأخبرنا بوجود خلل في تقنية الفيديو، واستفسر إن كنا نقبل خوض المباراة بدونه، فوافقت".

وأضاف: "من الوارد أن قائد الوداد لا يفهم الفرنسية والإنجليزية، وبالتالي لم يفهم حديث الحكم، هذه ليست مشكلتنا".

وواصل شمام الذي حقق لقبه الشخصي الثالث في البطولة: "الترجي استحق التتويج عن جدارة".

مختتما: "المنافس أدرك أن الترجي أقوى منه، وبالتالي لجأ إلى أساليب أخرى".

الترجي كان متقدما بهدف نظيف منذ نهاية الشوط الأول بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1، عندما أدرك وليد الكرتي التعادل للوداد بضربة رأسية في الدققة 59، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

عقب الإلغاء تم استئناف اللعب، لكن أفراد الوداد امتنعوا عن إكمال المباراة بسبب عدم اللجوء لتقنية الفيديو.

المباراة توقفت بعد ذلك لأكثر من ساعة ونصف، قبل أن ينهيها الحكم جاساما معلنا تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه.

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