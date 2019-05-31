خاص في الجول يكشف تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

الجمعة، 31 مايو 2019 - 19:55

كتب : وليد الحسيني

شعار الزمالك

استقرت إدارة الزمالك على قوام الجهاز الفني الجديد للفريق بعدما أعلن رئيس النادي يوم الخميس رحيل المدرب كريستيان جروس السويسري.

وعلم FilGoal.com أن أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد سيساعدان المدير الفني خالد جلال في الجهاز الفني ونبيل محمود هو المدرب العام.

وسيكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بعد انتهاء مهمته مع الاتحاد السكندري بنهاية مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين.

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بينما في الوقت الراهن خالد متولي هو مدرب حراس المرمى.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني الجديد يقود مران الفريق يوم الجمعة.

ويستعد جلال لولايته الثانية مع الزمالك بعدما قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي واستطاع التتويج بكأس مصر.

وتعادل الزمالك يوم الخميس أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله ليفقد نقطتين في سباق قوي على لقب الدوري ينافس فيه غريمه التقليدي الأهلي.

وأعلن رئيس الزمالك فور انتهاء المباراة أن جروس راحل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 67 نقطة ويتصدر الأهلي ورصيده 74 نقطة.

وتتبقى للزمالك 4 مباريات في البطولة مقابل اثنتين للأهلي.

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