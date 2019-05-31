رئيس النادي يعلنها: خالد جلال مديرا فنيا لـ الزمالك بدلا من "الفاشل" جروس

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نهاية مشوار كريستيان جروس المدير الفني للفريق بشكل رسمي وتعيين خالد جلال بدلا منه، وذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: جروس مدرب فاشل وظالم وعنيد للغاية. الأمر انتهى بالنسبة له ورحل عن الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "جروس رحل عن الزمالك ولم نُجدد عقده وحددنا بديله بالفعل".

وأوضح "خالد جلال هو المدير الفني الجديد لـ الزمالك".

وتابع "خالد جلال هو المدرب ويحق له تشكيل جهازه الفني بالكامل. الأمر انتهى وتحدثت معه بالفعل قبل المباراة، بل وقبل قبل المباراة".

وتولى خلال جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام.

ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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