خاص اللجة الأولمبية لـ في الجول: اجتماع بعد العيد لبحث أزمة رئيس الزمالك
السبت، 01 يونيو 2019 - 13:16
كتب : عاطف شادي
قال المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية إن اللجنة لم تجتمع حتى الآن لبحث وضع حضور رئيس الزمالك لمباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
وأشار العريان إلى أنه لم تصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن.
وقال في تصريحات لـFilGoal.com إن الشئون القانونية باللجنة الأولمبية تدرس حاليا الوضع وما حدث وهل حضور رئيس الزمالك يعتبر مخالفة من عدمه لقرار الإيقاف الصادر في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الإدارة القانونية تجهز مذكرة كاملة لعرضها على مجلس الإدارة خلال أيام.
وتابع سكرتير عام اللجنة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هشام حطب سيجتمع بعد عيد الفطر المبارك لبحث المذكرة التي قدمتها الشئون القانونية لبحثها ودراستها.
واختتم نافيا أن يكون صدر أي قرار بشأن حضور رئيس الزمالك للقاء الإنتاج حتى الآن، مؤكدا أن الأمر ما يزال تحت البحث والدراسة.
الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة، شهد حضور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت.
العريان قال سابقا لـFilGoal.com إن "قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية مازال قائما".
هنا اتجه FilGoal.com للحصول على رد من اتحاد الكرة، والذي جاء على لسان مصدر فضل عدم ذكر اسمه، ليقول "اتحاد الكرة ليس من صلاحياته منع رئيس الزمالك من حضور مباريات فريقه".
وأوضح "قرار لجنة القيم في اتحاد الكرة الخاص بإيقاف رئيس الزمالك لمدة ثلاثة أشهر، انتهى بالفعل. المدة انقضت وليس من حقنا منعه".
لجنة القيم في اتحاد الكرة أعلنت في شهر فبراير الماضي إيقاف رئيس الزمالك لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه 100 ألف جنيه بسبب الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الأهلي.
إثارة المباراة لم تنته مع نهاية اللقاء، بل استمرت لأكثر من ساعتين بعد ذلك، بعدما أعلن رئيس الزمالك رحيل كريستيان جروس من منصبه وعدم تجديد عقده.
مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض. (تعرف على جهاز خالد جلال في الزمالك)
ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.
ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.
يمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المواجهات المقبلة تحت قيادة خالد جلال من هنا
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