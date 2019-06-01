قال المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية إن اللجنة لم تجتمع حتى الآن لبحث وضع حضور رئيس الزمالك لمباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وأشار العريان إلى أنه لم تصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن.

وقال في تصريحات لـFilGoal.com إن الشئون القانونية باللجنة الأولمبية تدرس حاليا الوضع وما حدث وهل حضور رئيس الزمالك يعتبر مخالفة من عدمه لقرار الإيقاف الصادر في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الإدارة القانونية تجهز مذكرة كاملة لعرضها على مجلس الإدارة خلال أيام.