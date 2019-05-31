هدية من مختار إلى الأهلي.. الإنتاج يعرقل الزمالك في صراع اللقب ويضمن بقائه بالدوري

عرقل فريق الإنتاج الحربي نظيره الزمالك في صراع المنافسة على لقب الدوري، ليجبره على التعادل الإيجابي.

الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.





















































































































































































البداية

كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على حميد أحداد كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي إبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

في نصف الملعب شارك محمود عبد العزيز "زيزو" بجانب محمد إبراهيم مع غياب الموقوف طارق حامد.

كهربا كاد أن يسجل لـ الزمالك بعد مرور 52 ثانية فقط.

انطلاقة من إبراهيم حسن وتسديدة على الطائر من كهربا ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الرابعة أهدر أحداد هدفا محققا لـ الزمالك بعد عرضية حمدي النقاز، ولكن المغربي لم يستغلها.

بعدها مباشرة فشل أحداد في التعامل مع عرضية كهربا ليحرم الزمالك من هدف أول.

الهدوء بعدها ساد أحداث المباراة ولم تظهر الفرص إلا بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، ومن جديد عن طريق أحداد.

أحداد وكهربا أهدرا فرص محققة لـ الزمالك، بينما خطورة الإنتاج جاءت عن طريق تسديدات محمود حمادة.

الشوط الأول شهد تعرض زيزو لإصابة قبل أن يخرج بين شوطي اللقاء.

الضربة الأولى وفرص مهدرة

مع إصابة زيزو قرر جروس الدفع بـ خالد بوطيب مع انطلاق الشوط الثاني، ليلعب الفارس الأبيض بثنائي هجومي أمام الإنتاج.

تغيير جروس الهجومي أتي بثماره بعد أقل من دقيقة واحدة لينجح بوطيب في التسجيل.

انطلاقه من كهربا وعرضية على قدم بوطيب والدولي المغربي لم يتردد ليهز الشباك بلمسة متقنة.

وكتب بوطيب هدفه الشخصي الثالث في الدوري هذا الموسم.

بعدها أهدر كهربا هدفين محققتين لـ الزمالك.

الأولى تصدى لها أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج، والثانية فشل كهربا في استلامها بالشكل السليم لتصل ليد الحارس.

رد الإنتاج بعد فرص كهربا

الإنتاج الحربي عاقب الزمالك على فرص كهربا المهدرة ليهز شباك محمود عبد الرحيم "جنش" من علامة الجزاء.

موسى دياوارا انطلق وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط بعد تدخل من محمود حمدي "الونش" ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

معاذ الحناوي ترجم ركلة الجزاء بنجاح في شباك الزمالك، معلنا عن تعادل فريقه.

المباراة أصبحت مثيرة للغاية بعد ذلك. الإنتاج اعتمد على المرتدات مع أفضلية نسيبة في السيطرة على وسط الملعب الذي أصبح فارغا بعد خروج زيزو.

واعتمد جروس على محمد إبراهيم وأوباما في وسط الملعب كثنائي دفاعي، مما أتاح الفرصة للإنتاج للسيطرة على الكرة.

بعدها شارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 68.

ثم دفع جروس بـ أيمن حفني بدلا من أوباما، كتغيير أخير لـ الزمالك في الدقيقة 76.

اندفاع الزمالك ومرتدات الإنتاج

مع تبقي 10 دقائق على النهاية، ظهرت المساحات بشدة في دفاع الزمالك.

لاعبو الإنتاج انطلقوا في المساحات وكاد جيمس تيدي أن يهز شباك جنش لولا عدم الإتقان في اللمسة الأخيرة.

الزمالك بدوره اندفع بقوة داخل منطقة جزاء الإنتاج معتمدا على الكرات الطويلة وتقدم محمود علاء والونش.

وأهدر محمد مسعد هدفا محققا لـ الزمالك بعدما انفرد وراوغ حمدي النقاز قبل أن يسدد أعلى العارضة تماما.

6 دقائق كوقت محتسب بدلا من ضائع لم تشهد هز الشباك من جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.