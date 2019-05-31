نعم تم إخطار كريستيان جروس برحيله عقب مباراة الإنتاج الحربي، لكنه لم يعامل بطريقة سيئة أبدا. هكذا كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، كواليس الساعات الأخيرة لكريستيان جروس مع الفريق، وحقيقة الصور المنتشرة له عقب اللقاء.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com: "بداية الصورة المنتشرة لجروس وعلى وجهه علامات الحزن قديمة وليست عقب مباراة الإنتاج الحربي".

وأضاف "لم يحدث أيضا أن النادي رفض ركوب جروس لحافلة الفريق، فالحقيقة هي أنه دائما ما يستقل سيارته رفقة الجهاز المعاون عقب كل مباراة ولا يركب الحافلة، ولذلك فهو أمر اعتيادي وليس عقابا كما صوره البعض".

وأتم "إدارة الزمالك أخطرت جروس برحيله عن الفريق بالفعل، لكنها لم تتعسف ضده أو تتعامل معه بشكل مهين كما صور البعض".

رئيس الزمالك أعلن انتهاء رحلة كريستيان جروس المدرب السويسري مع الفريق مساء أمس الخميس بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

وكشف الفريق الأبيض عن تعيين خالد جلال خلفا لجروس في تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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