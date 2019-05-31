كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أن هناك اجتماعا هاما يوم الأحد المقبل مع الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "منحنا اللاعبين إجازة لمدة 48 ساعة نستأنف بعدها التدريبات يوم الأحد حيث سنقرر يومها تفاصيل المرحلة الجديدة".