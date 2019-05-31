خاص الأهلي لـ في الجول: معسكر إعداد أوروبي للموسم الجديد.. وننتظر قرار اتحاد الكرة لحسم القائمة

الجمعة، 31 مايو 2019 - 21:22

كتب : أحمد الخولي

هدف وليد أزارو مع الأهلي أمام الإسماعيلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أن هناك اجتماعا هاما يوم الأحد المقبل مع الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "منحنا اللاعبين إجازة لمدة 48 ساعة نستأنف بعدها التدريبات يوم الأحد حيث سنقرر يومها تفاصيل المرحلة الجديدة".

وأضاف مدير الكرة "مبدئيا سيكون هناك معسكر إعداد خارجي أوروبي، ونعكف حاليا على اختيار الدولة التي ستسضيف معسكر الفريق خلال منافسات أمم إفريقيا التي ستقام بمصر".

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وفيما يتعلق بقائمة الفريق للموسم الجديد أكد عبد الحفيظ أن الفريق ينتظر قرار اتحاد الكرة بحسم عدد اللاعبين المقيدين في قوائم الموسم الجديد من أجل حسم قائمة المارد الأحمر.

وأوضح "بناءً علي قرار القيد سنشكل قائمة الفريق ونحدد من سيبقي ومن سيرحل. كذلك مهتمين بمعرفة توقيت فتح باب القيد وموعد إغلاقه حتى تكون الأمور واضحة لنا بشكل كامل".

واختتم تصريحاته "في ضوء هذه الإيضاحات يمكننا أن نبني لمستقبل الفريق في الموسم الجديد ليس قبل ذلك".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

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