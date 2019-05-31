لم يتردد تامر عبد الحميد "دونجا" في قبول مهمة العمل مع خالد جلال في الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك.

FilGoal.com كشف في وقت سابق استقرار خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك على تواجد تامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد كثنائي مساعد في الجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

وهو الأمر الذي أكده تامر عبد الحميد.

وقال تامر عبد الحميد لـFilGoal.com: "تم إبلاغي بالفعل بقرار تواجدي في الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك مع خالد جلال".

وأضاف "رحبت فورا بالقرار. الجميع في خدمة نادي الزمالك".

وواصل "الزمالك بيتي وأنا تحت أمره في أي وقت دائما".

وأتم "سنبذل قصارى جهدنا ونجتهد لكي يكون لقب الدوري من نصيبنا".

ويستعد جلال لولايته الثانية مع الزمالك بعدما قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي واستطاع التتويج بكأس مصر.

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة، شهد حضور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت.

إثارة المباراة لم تنته مع نهاية اللقاء، بل استمرت لأكثر من ساعتين بعد ذلك، بعدما أعلن رئيس الزمالك رحيل كريستيان جروس من منصبه وعدم تجديد عقده.

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض. (تعرف على جهاز خالد جلال في الزمالك)

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المواجهات المقبلة مع خالد جلال من هنا

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