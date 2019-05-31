ما هو موقف اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية من حضور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لقاء الإنتاج الحربي؟ سؤال يوضحه مصدر مسؤول في الاتحاد، وكذلك في اللجنة الأولمبية.

في البداية تحدث شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية مع FilGoal.com قائلا: "قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية مازال قائما".

وأضاف "سيتم مراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في لقاء الإنتاج الحربي، وخصوصا مع استمرار قرار اللجنة الأولمبية".

هنا اتجه FilGoal.com للحصول على رد من اتحاد الكرة، والذي جاء على لسان مصدر فضل عدم ذكر اسمه، ليقول "اتحاد الكرة ليس من صلاحياته منع رئيس الزمالك من حضور مباريات فريقه".

وأوضح "قرار لجنة القيم في اتحاد الكرة الخاص بإيقاف رئيس الزمالك لمدة ثلاثة أشهر، انتهى بالفعل. المدة انقضت وليس من حقنا منعه".

وتابع "قرار منع رئيس الزمالك من اللجنة الأولمبية لمدة سنة تُطبقه اللجنة نفسها، وليس من سلطات الاتحاد تطبيقه".

لجنة القيم في اتحاد الكرة أعلنت في شهر فبراير الماضي إيقاف رئيس الزمالك لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه 100 ألف جنيه بسبب الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الأهلي.

ومدة العقوبة انتهت بالفعل.

وعلى الجانب ذاته، كشف مصدر مسؤول في اللجنة الأولمبية لـFilGoal.com "سيتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد موقفنا".

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة، شهد حضور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت.

إثارة المباراة لم تنته مع نهاية اللقاء، بل استمرت لأكثر من ساعتين بعد ذلك، بعدما أعلن رئيس الزمالك رحيل كريستيان جروس من منصبه وعدم تجديد عقده.

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض. (تعرف على جهاز خالد جلال في الزمالك)

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المواجهات المقبلة تحت قيادة خالد جلال من هنا

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