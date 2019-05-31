حمد الله: هدفنا التتويج بكأس إفريقيا.. سنجعل المغاربة فخورين بنا

رفع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي والمنتخب المغربي راية التحدي من أجل تحقيق أسود الأطلس لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

تألق حمد الله وانفجاره تهديفيا في الدوري السعودي أجبر المدرب هيرفي رينار على استدعائه للقائمة التي تخوض مبارياتها في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا (طالع القائمة).

وقال حمد الله في حوار صحفي نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية: "لدي هدف وحيد في هذه الفترة هو التتويج بكأس أمم إفريقيا، نحن لم نحقق أي إنجاز في البطولة منذ عام 2004 عندما بلغنا المباراة النهائية بتونس، ولم نحصل على اللقب منذ عام 1976، الأمر مخجل حقيقة لأننا نملك أسماء كبيرة".

وأضاف الهداف التاريخي للدوري السعودي خلال موسم واحد برصيد 34 هدفا "سنخوض مباريات كأس إفريقيا كمجموعة واحدة وبإنكار للذات هذه المرة حتى نتمكن من التتويج باللقب القاري، سنجعل المغاربة فخورين بنا وبالأداء المقدم من طرفنا".

وأشار "لم أنل فرصتي كاملة مع المنتخب الوطني، لكني بطبعي لاعب يحب التحدي وأتمنى أن تمنح لي الفرصة من قبل المدرب من أجل إثبات إمكانياتي".

وكشف صاحب الـ 28 عاما عن تلقيه عددا من العروض الاحترافية الأوروبية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يجدد عقده بعد رفقة النصر السعودي على خلاف الشائعات.

وأوضح "إلى هذه اللحظة لم أوقع على تجديد عقدي مع النصر السعودي، لأنني أنتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للتفاوض حول التجديد، وإن كنت أتوقع أن سعود آل سويلم، الرئيس الحالي للنادي، سيبقى رئيسا".

وتابع المهاجم السابق لأولمبيك آسفي "أمتلك عدة عروض احترافية في دوريات أوروبية من أندية لديها الرغبة في الاستفادة من خدماتي وضمي بالصيف المقبل، لكنني حاليا لاعب في النصر ولن أناقش أي عرض".

ورجح المهاجم المغربي من كفة فريق الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بعد التعادل ذهابا 1-1، قائلا: "أثق أن الوداد سيتوج بطلا لدوري الأبطال وسيعود بالكأس من تونس، هم قادرون على فعل ذلك، ولو امتلك الفريق الأحمر مهاجما رأس حربة قناصا لفاز بكافة البطولات وحصد الأخضر واليابس".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب رادس.

وأشاد حمد الله بمواطنه وزميله في النصر نور الدين مرابط، قائلا "إنه رجل بمعنى الكلمة وإنسان خلوق، وعلاقتنا تطورت كثيرا في فريق النصر رغم أننا أصدقاء من قبل، هو حقا لاعب كبير وورقة تكتيكية مهمة لأنه لاعب جوكر، ويمكنه اللعب في كبرى دوريات العالم".

وأتم "لقد ساعدني مرابط كثيرا في الموسم الحالي وحصل بيننا انسجام كبير وبتنا نفهم بعضنا البعض فوق أرضية الميدان بلغة العيون، وهدفي في مرمى الهلال خير دليل على ذلك، هو قدم لي العديد من النصائح وصنع لي العديد من الأهداف ومرر لي الكرة في كثير من الأحيان دون أن يرفع عينه أو يعرف مكاني بالملعب بفضل الانسجام الحاصل بيننا".

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