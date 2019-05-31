بالفيديو - أبو تريكة: لاعبو الكاميرون كانوا مرعوبين قبل نهائي 2008

الجمعة، 31 مايو 2019 - 18:06

كتب : نادر عيد

أبو تريكة

"كأن على رؤوسهم الطير" هو وصف محمد أبو تريكة نجم مصر السابق للاعبي الكاميرون قبل المباراة النهائية لكأس إفريقيا 2008.

بعد فوز مصر على الكاميرون في دور المجموعات بنتيجة 4-2 وبعد سحقها لكوت ديفوار في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-1، كان الرعب مسيطرا على رفاق صامويل إيتو قبل نهائي البطولة التي استضافتها غانا.

يروي أبو تريكة في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports كيف كان لاعبو الكاميرون قبل المباراة.

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يتذكر موقفا جمعه بسيد معوض أثناء الإحماء، ويسترجع قراره بارتداء قميص "تعاطفا مع غزة".

في تلك البطولة، كان أبو تريكة هو بطل اللقطة الأخيرة بهدف لا ينسى في شباك الكاميرون توج الفراعنة باللقب.

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