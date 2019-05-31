وادي دجلة يجدد عقد مدربه تاكيس جونياس

الجمعة، 31 مايو 2019 - 19:33

كتب : أحمد شاكر

تاكيس جونياس

أعلن نادي وادي دجلة يوم الجمعة تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس.

وعلم FilGoal.com أن التجديد تم لموسم إضافي أي ينتهي في 2020.

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وتولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي دجلة مطلع الموسم الحالي وفي 35 مباراة مع الفريق فاز في 10 وخسر في 15.

ويحتل دجلة المركز 14 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ولم يضمن بعد بقائه في البطولة وتتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي.

وعانى جونياس في بداية مشواره مع دجلة لكن في آخر 10 مباريات خسر مرة وحيدة وجمع 17 نقطة.

وفريق إرجوتيليس اليوناني الذي كان يدربه جونياس يملكه ماجد سامي رجل الأعمال المصري الذي يملك كذلك نادي وادي دجلة.

وينافس دجلة في الدوري الممتاز منذ صعوده لأول مرة في موسم 2010-2011.

وأفضل مركز حققه الفريق كان الخامس في موسمي 2014-2015 و2015-2016.

وادي دجلة تاكيس جونياس

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