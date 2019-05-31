وادي دجلة يجدد عقد مدربه تاكيس جونياس

أعلن نادي وادي دجلة يوم الجمعة تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس.

وعلم FilGoal.com أن التجديد تم لموسم إضافي أي ينتهي في 2020.

وتولى جونياس، المدرب السابق لفريق إرجوتيليس اليوناني، قيادة وادي دجلة مطلع الموسم الحالي وفي 35 مباراة مع الفريق فاز في 10 وخسر في 15.

ويحتل دجلة المركز 14 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ولم يضمن بعد بقائه في البطولة وتتبقى له مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي.

دعونا نرحب بتجديد تعاقد وادي دجلة مع مدربنا تاكيس 📝⚽️👏 pic.twitter.com/I8Jj1lQX4R — Wadi Degla FC (@wadideglafc) May 31, 2019

وعانى جونياس في بداية مشواره مع دجلة لكن في آخر 10 مباريات خسر مرة وحيدة وجمع 17 نقطة.

وفريق إرجوتيليس اليوناني الذي كان يدربه جونياس يملكه ماجد سامي رجل الأعمال المصري الذي يملك كذلك نادي وادي دجلة.

وينافس دجلة في الدوري الممتاز منذ صعوده لأول مرة في موسم 2010-2011.

وأفضل مركز حققه الفريق كان الخامس في موسمي 2014-2015 و2015-2016.