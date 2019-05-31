صراع البقاء – 4 أندية تتنافس على مقعد أخير للهابطين.. و3 فرص أمام بتروجت للهروب

قارب الموسم على الانتهاء، ولا يتبقى سوى مباراة واحدة لكل فريق يتنافس على البقاء في الدوري.

أربعة فرق تتنافس على الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، وربما أن بتروجت الأقل حظا بين تلك الفرق.

FilGoal.com يستعرض معكم فرص كل فريق للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة.

جدول مؤخرة الدوري المصري حاليا.

12-وادي دجلة 37 نقطة من 33 مباراة (40 نقطة أعلى رقم يمكنهم الوصول له).

13-حرس الحدود 37 نقطة من 33 مباراة (40 نقطة أعلى رقم يمكنهم الوصول له).

14-الجونة 37 نقطة من 33 مباراة (40 نقطة أعلى رقم يمكنهم الوصول له). "ضمن البقاء رسميا بسبب المواجهات المباشرة مع بتروجت"

15-الاتحاد السكندري 36 نقطة من 33 مباراة (39 نقطة أعلى رقم يمكنهم الوصول له).

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16-بتروجت 34 نقطة من 33 مباراة (37 نقطة أعلى رقم يمكنهم الوصول له).

17-الداخلية 27 نقطة من 34 مباراة (هبط رسميا).

18-النجوم 26 نقطة من 34 مباراة (هبط رسميا).

المباريات المتبقية في الدوري للفرق المتنافسة على البقاء.

الاتحاد السكندري وسموحة

الإنتاج الحربي ووادي دجلة

بتروجت والمقاولون العرب

حرس الحدود والزمالك

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فرص الاتحاد السكندري

يحتاج الاتحاد السكندري للفوز على سموحة. وقتها يضمن البقاء رسميا ودون النظر لباقي النتائج.

في حالة التعادل أو الخسارة سيكون زعيم الثغر في مأزق. التعادل يرفع رصيده للنقطة الـ37، وهو الرصيد الذي بمقدور بتروجت الوصول له في حالة الفوز على المقاولون العرب. وبما أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة بتروجت، فوقتها يهرب بتروجت ويهبط الاتحاد السكندري.

فرص وادي دجلة

الفوز أو التعادل يكفي وادي دجلة للهروب رسميا من الهبوط لهذا الموسم.

وفي حالة الخسارة، سيحتاج وادي دجلة ألا يفوز بتروجت على المقاولون العرب. المواجهات المباشرة تصب في مصلحة بتروجت أيضا، وبالتالي ستكون الغلبة لبتروجت في حالة التساوي في النقاط.

فرص حرس الحدود

يتبقى لحرس الحدود مباراة واحدة أمام الزمالك. الفوز أو التعادل يعني بقاء حرس الحدود رسميا في الدوري الممتاز، ولكن ماذا لو فاز الزمالك؟

خسارة حرس الحدود ستعني تجمد رصيد الفريق العسكري عند 37 نقطة، وإمكانية التساوي مع بتروجت في حالة فوز الفريق البترولي على المقاولون العرب.

المواجهات المباشرة بين الفريقان متساوية، ولذلك سنلجأ إلى فارق الأهداف. يملك حرس الحدود فارق أهداف (-7) مقابل فارق أهداف بتروجت (-13).

في تلك الحالة ومع افتراض فوز الزمالك على حرس الحدود بهدف، سيكون على بتروجت الفوز على المقاولون العرب بفارق 5 أهداف على الأقل.

فرص بتروجت

وأخيرا بتروجت. الفريق البترولي سيواجه المقاولون العرب في الجولة الأخيرة، وهو قابع حاليا في المركز الـ16 الذي يهبط بصابحه إلى الدرجة الثانية.

وسيكون بتروجت بحاجة أولا للفوز على المقاولون العرب، لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه بغض النظر عن باقي النتائج.

وسينتظر بتروجت خسارة وادي دجلة، أو تعادل الاتحاد السكندري، ليكون فوزه كافيا للبقاء. أو خسارة حرس الحدود، مع فوز بتروجت بفارق 5 أهداف ليبقى في الدوري للموسم المقبل.

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