مدرب طلائع الجيش: أنا ضمن ثلاثة يفاوضهم الزمالك

قال لوك ايميل مدرب طلائع الجيش إن الزمالك يفاوضه لقيادة فريق الكرة خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي أعلن رئيس القلعة البيضاء رحيله يوم الخميس.

وصرح ايميل في حوار مع موقع KickOff الجنوب إفريقي "لن أُفعل بند البقاء لموسم إضافي مع الفريق (طلائع الجيش) لأني لست سعيدا في النادي. لم أستقل. لا أعلم تحديدا ما سيحدث. وكيل أعمالي يتواصل مع الزمالك، نحن 3 مدربين في القائمة النهائية للمرشحين".

وأشار الموقع الجنوب إفريقي إلى رغبة الفريق المحلي بلاك ليوباردس في الحصول أيضا على خدمات المدرب البلجيكي البالغ عمره 59 عاما.

وواصل ايميل "إذا حدث شيء سأكون سعيدا بالعودة إلى جنوب إفريقيا، يعتمد الأمر على الفريق والظروف المحيطة، لذا سنرى ما سيحدث. نعم، مسؤولو ليوباردس تحدثوا معي بعد رحيل المدرب ديلان كير لكن حتى الآن لم نتفق على الأمور المالية".

وأتم المدرب السابق للفريقين المنتميين لجنوب إفريقيا، بولوكوين سيتي وفري ستيت ستارز، قائلا:"أنا واثق أن عودة لجنوب إفريقيا ستسعدني، علينا الوصول لاتفاق. ربما الفرق الأخرى مهتمة أيضا، لا تعلم أبدا ما سيحدث".

ويقود ايميل فريق طلائع الجيش منذ نوفمبر الماضي وفي 20 مباراة مع الفريق فاز في 6 وخسر في 8.

ودرب ايميل أندية فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديموقراطية وميسيل الجابوني ومولودية وهران الجزائري وليوباردس الكيني والشبيبة الرياضية القيروانية التونسي والنصر العماني والمريخ السوداني.

وتوج ايميل بلقب الدوري مع فيتا كلوب وميسيل.

وأعلن رئيس الزمالك يوم الخميس استقدام المدرب خالد جلال لخلافة جروس بعد تعادل الفريق أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ولم يوضح الزمالك ما إذا كان جلال سيكون مدربا مؤقتا أم لا.

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