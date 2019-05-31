نهائي_الأبطال - مؤتمر كلوب: خسارة النهائيات لم تعلمني شيئا.. فخور بمسيرتي

قبل يوم وساعات على النهائي المرتقب بين ليفربول وتوتنام، يأمل يورجن كلوب مدرب الأول أن يتغير حظه مع المباريات الختامية في البطولات المختلفة والتي لطالما عانى فيها.

وصرح الألماني في مؤتمر صحفي استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا "لم أتعلم شيئا (من خسارة 6 مباريات نهائية سابقة في بطولات مختلفة)، الظروف مختلفة، المنافس مختلف، الأمر دائما مختلف. لو أنا السبب في خسارة 6 مباريات نهائية متتالية، فهو أمر مقلق. بتنا أكثر نضجا الآن، تفاجئنا ببلوغ النهائي في العام الماضي، لم يكن مستوانا ثابتا مثلما نحن الآن".

وواصل المدرب السابق لبروسيا دورتموند "لو ظننت أن لتوتنام الأفضلية سأكون مجنونا. (ماوريسيو) بوكيتينو سيكون مجنونا أيضا لو اعتقد أن الأفضلية لنا. ربما يقول الناس أننا الأوفر حظا لأننا جمعنا نقاطا أكثر في الدوري لكن المباراتين بيننا كانت نتيجتهما 2-1. لا أعتبر نفسي غير محظوظ في مسيرتي. منذ 2012، بعيدا عن عام 2017، أصل إلى نهائي. ربما أنا صاحب الرقم القياسي في الفوز بمواجهات الدور نصف النهائي على مدار آخر 7 سنوات".

واستمر "لو رأيت نفسي مدربا خاسرا، ستكون مشكلة، لكني لا أرى ذلك. لذلك نحن هنا، لنفوز بلقب. دائما أكتسب ثقة من مسيرتي".

نهائي السبت في مدريد هو الثالث في تاريخ كلوب بدوري أبطال أوروبا، خسر مع ليفربول أمام ريال مدريد في العام الماضي وفقد أيضا اللقب في موسم 2012-2013 حين خسر دورتموند أمام مواطنه الألماني بايرن ميونيخ.

وخسر كلوب أيضا لقب الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 مع ليفربول أمام إشبيلية الإسباني.

ويرى كثيرون أن لليفربول الأفضلية أمام توتنام في نهائي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في القارة العجوز.

ويسعى ليفربول للقب للمرة السادسة في تاريخه بينما يخوض توتنام النهائي لأول مرة.

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