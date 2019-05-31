نهائي_الأبطال - صلاح يسجل = ليفربول لا يخسر

سبع مباريات خسرها ليفربول خلال الموسم الجاري في كل البطولات لكنه يتفاءل بشدة حينما يسجل نجمه محمد صلاح هدفا ويأمل في تكرار ذلك غدا السبت أمام توتنام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويواجه ليفربول منافسه توتنام في ملعب واندا ميتروبوليتانو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يظهر فيها ليفربول في نهائي الأبطال بعد الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

وأشار موقع ليفربول الرسمي في تقرير له إلى أن صلاح حينما يسجل فإن فريق المدرب يورجن كلوب لا يعرف الهزيمة.

اللاعب المتوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي لعامين متتاليين سجل أهدافه الـ26 في الموسم الحالي في كل البطولات في 21 مباراة.

وخلال تلك الـ21 مباراة لم يعرف ليفربول طعم الهزيمة أبدا بل انتصر فيهم جميعا.

وفي السبع مباريات الأخيرة لليفربول التي خاضها في الموسم الجاري سجل صلاح خمسة أهداف.

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