5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي"

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك 5 قرارات نارية عقب تعثر الفريق أمام الإنتاج الحربي.

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وجاءت قرارات رئيس الزمالك على النحو التالي:

(1) إلغاء مكافأة الفوز بالكونفدرالية والتي كانت تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

(2) نهاية مشوار كريستيان جروس مع الزمالك. المدرب رحل ولن يُجدد عقده.

(3) خالد جلال مديرا فنيا جديدا لـ الزمالك ويُشكل جهازه المعاون.

(4) عدم لعب لقاء حرس الحدود في حالة تأجيل لقاء الأهلي أمام المقاولون العرب.

(5) 3 لاعبين من الزمالك سيتم إبلاغهم بشكل رسمي بالرحيل من الفريق. – دون ذكر أسماء -.

وهاجم رئيس الزمالك كريستيان جروس قائلا: "هو مدرب ظالم وأثبت فشله وتتويجنا بالكونفدرالية كان بسبب الجمهور واللاعبين".

وتابع "ظهرت العديد من المناوشات في التدريبات بسبب جروس. المدرب ظلم مدبولي وأيمن حفني ومحمد عنتر ومحمد حسن والعديد من اللاعبين".

وأتم "أخيرا انتهينا من كابوس جروس".

وتولى خلال جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام.

ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.











































































































































































































































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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