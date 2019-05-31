سيعود نبيل محمود للعمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك بعد استقرار إدارة النادي على رحيل المدير الفني الحالي كريستيان جروس وفقا لما علمه FilGoal.com.

وطلب خالد جلال، الذي أعلن رئيس الزمالك أنه خليفة جروس، أن يعاونه نبيل محمود اللاعب السابق للقلعة البيضاء.

وتواصل جلال مع محمود لإبلاغه بالقرار.

ويستعد جلال لولايته الثانية مع الزمالك بعدما قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي واستطاع التتويج بكأس مصر.

وتعادل الزمالك يوم الخميس أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله ليفقد نقطتين في سباق قوي على لقب الدوري ينافس فيه غريمه التقليدي الأهلي.

وأعلن رئيس الزمالك فور انتهاء المباراة أن جروس راحل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 67 نقطة ويتصدر الأهلي ورصيده 74 نقطة.

وتتبقى للزمالك 4 مباريات في البطولة مقابل اثنتين للأهلي.











































































































































































































































































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