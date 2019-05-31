يواكيم لوف يغيب عن مباراتي ألمانيا في تصفيات يورو 2020 للإصابة

الجمعة، 31 مايو 2019 - 11:44

كتب : FilGoal

يواكيم لوف - ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم غياب المدير الفني للمنتخب يواكيم لوف عن مباراتي الفريق المقبلتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام بيلاروسيا وإستونيا للإصابة.

وأوضح البيان أن المدرب المساعد ماركوس سورج سيتولى قيادة المنتخب الألماني لحين عودة لوف من الإصابة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إصابة لوف حدثت إصابة أثناء تدربه ببعض الأوزان في صالة الألعاب الرياضية وسقطت عليه، وعقب الفحوصات طلب الطبيب منه الحصول على راحة لمدة شهر.

وقال لوف: "أشعر إنني بخير لكنني يجب أن أحصل على راحة لأربعة أسابيع مقبلة وسأكون على تواصل دائم مع الطاقم الفني".

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجوار كل من أيرلندا الشمالية وهولندا وإستونيا وبيلاروسيا.

ولم يخض المنتخب الملقب بالماكينات سوى مباراة واحدة فقط حتى الآن وفاز فيها على هولندا بثلاثة أهداف لهدفين.

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