بالفيديو - ميدو مازحا: حسام حسن لامني بعدما سجلت في زامبيا

يسترجع أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق موقفا كوميديا جمعه بالأسطورة حسام حسن حين تزاملا في صفوف الفراعنة.

كان ميدو يخوض أول كأس إفريقية في مشواره، ومعه في الهجوم العميد حسام حسن النجم الأول لمنتخب مصر.

كأس إفريقيا 2002 التي استضافتها مالي وشارك فيها منتخب مصر حتى الدور ربع النهائي حين ودع أمام الكاميرون.

سجل ميدو أحد أهداف مصر الثلاثة في البطولة، هز شباك زامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يتذكر ميدو رد فعل حسام حسن بعد الهدف في روايته خلال فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports.

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