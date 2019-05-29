تقرير: الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات

ينتظر الزمالك بطل الكونفدرالية، الفائز من الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل.

ويبدو أن الإمارات أقرب دولة لاستضافة مباراة السوبر المقبلة بعد أن أقيمت النسخة السابقة في قطر.

وكشف تقرير بموقع الإمارات اليوم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد استقر على استضافة دولة الإمارات مسابقة كأس السوبر المقبلة.

وتقام مباراة السوبر أحد أيام 16 و 17 و18 من شهر أغسطس المقبل.

وكان الزمالك قد تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى.

أما نهائي دوري أبطال إفريقيا فانتهت مباراة الذهاب بتعادل الوداد والترجي بهدف لكل منهما في المغرب على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

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