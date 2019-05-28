الوداد يواصل التصعيد ويطالب الاتحاد المصري بالتحقيق مع جريشة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

رغم قرار الاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر معتبرا أدائه بالضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، إلا أن الفريق المغربي واصل التصعيد.

وداد الأمة طالب الاتحاد المصري بالتحقيق مع جهاد جريشة، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" محتوى الرسالة التي أرسلها للجبلاية.

وأضاف فريق الوداد في ذات الرسالة "نرجوا من الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء بحث في الموضوع، للتأكد من صحة ما أوردناه، ونحن على يقين بوقوفكم إلى جانب الحق".

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جريشة رد على ما حدث له في تصريحات لـFilGoal.com قائلا: "مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن النظيف لا ظهر له" (طالع تصريحاته).

وكان جريشة قد احتكم للڤار مرتين في اللقاء الذي انتهى بالتعادل ١-١، فألغى هدفا للوداد للمس الكرة في يد المهاجم، ورفض احتساب ركلة جزاء للفريق نفسه لرؤيته أن الكرة لم تلمس يد مدافع الترجي.

ومنح جريشة إبراهيم النقاش لاعب وسط الوداد بطاقتين صفراوين طُرد على إثرهما بسبب الخشونة.

وكانت الصحافة المغربية قد شنت هجوما على الحكم الدولي منذ ٢٠٠٨، فيما نشرت تصريحات على لسان أحمد أحمد رئيس الكاف يقول فيها إنه "انتظر أداءً أفضل من حكم اللقاء".

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