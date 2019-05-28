إيمري: لدينا هدفان ونريد الاستمتاع في نهائي الدوري الأوروبي‎

يسعى الإسباني أوناي إيمري للثبات ومن ثم التحسن لقيادة أرسنال الإنجليزي لمواصلة ما بدأه الفرنسي أرسين فينجر قبل مواجهة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

وأشاد إيمري خلال المؤتمر الصحفي بالمدرب السابق للمدفعجية "فينجر قدم أداء رائعا، احترامي يزيد له عقب ما قدمه للنادي والفريق من أشياء هامة وثقافة جديدة".

وتابع "أريد الثبات والتطور، منذ قدومي هنا تحدثنا عن جعل أرسنال تنافسي في جميع المسابقات وتعلمت الكثير من فينجر كمدرب واحترمه كثيرا".

وقاد فينجر أرسنال خلال 22 موسما حقق خلالها الفوز بـ 17 لقبا وعلى رأسها لقب دوري الإنجليزي بدون خسارة موسم 2003-04.

وتابع الإسباني "أريد مساعدة أرسنال بالوصول إلى كل المتاح في طريقنا ومنها اللقب الأوروبي وكذلك مواصلة التطور من أجل الوصول لأفضل موقع في كرة القدم العالمية".

وكان أرسنال قد خسر نهائي الدوري الأوروبي بالمسمى القديم "كأس الاتحاد" عام 2000 أمام جالاتا سراي التركي.

وعلق إيمري على نهائي 2000 "لا أفكر في نفسي أريد القيام بشيء مهم هنا مثل الفوز بالدوري الأوروبي، لقد لعبنا بشكل جيد وقدمنا مشوار رائع في البطولة".

وواصل "بدأنا مشوارنا بهدفين، الأول الدوري الأوروبي والثاني الدوري الإنجليزي من أجل الذهاب لدوري الأبطال، هذا هدفنا الأساسي ومن ثم اللعب على الألقاب".

وأتم "لدينا هدفان غدا الفوز باللقب والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فوق ذلك الاستمتاع ونلعب بروح عالية، المسابقة تطورت كثيرا وأندية كبيرة أصبحت تشارك".

ويعد إيمري المدير الفني الأكثر وصولا لنهائي الدوري الأوروبي برصيد 4 مرات منها 3 مع إشبيلية الإسباني حقق خلالها اللقب القاري.

ويخوض أرسنال النهائي الأوروبي الأول له منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 والذي سقط فيه أمام برشلونة الإسباني.

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