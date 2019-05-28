تشيلسي للحفاظ على لقب "فخر لندن".. وأرسنال لإنهاء الصيام القاري في نهائي الدوري الأوروبي‎

تجمع مواجهة لندنية بين تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي المقام في أذربيجان بالعاصمة باكو غدا الأربعاء.

لقاء يُنبئ بتنافس مثير بدأ منذ فترة بإعلان أرسنال ابتعاد الأرميني هنريك مخيتاريان عن المشاركة بسبب الأوضاع السياسية بين بلاده وأذربيجان (طالع التفاصيل).

صراع على تتويج قاري غائب عن الأندية اللندنية منذ فوز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي موسم 2012-13.

تشيلسي من أجل تأكيد أنه فخر لندن الحقيقي أوروبيا وأرسنال لانتزاع اللقب كونه الأكثر تتويجا بين الأندية اللندنية في كافة المسابقات.

لكن من بعيد يأتي توتنام الذي يخوض بعدها بأيام نهائي دوري أبطال أوروبا وقد يصبح حينها بطل أوروبا وثاني فريق لندني يتوج باللقب المنشود.

13 لقبا قاريا تُوجت بها أندية عاصمة الضباب والتفوق الأكبر لتشيلسي بـ 5 ألقاب بفضل الأعوام الأخيرة الذي ابتعد فيها عن منافسيه قاريا.

توتنام هو أول فريق لندني حقق لقب قاري بالفوز بكأس الكؤوس الأوروبية 1962-63، وهو الأول من 3 ألقاب قارية للديوك، فحقق بعدها لقبي كأس الاتحاد عام 1971-72، 1983-84، ويأمل في تحقيق اللقب الرابع.

وست هام استكمل مشوار الأندية اللندنية أوروبيا بالفوز بكأس الكؤوس عام 1965، ومن ثم كأس الإنترتوتو عام 1999، ليصبح في جعبته لقبين.

سيطرة الأندية الإنجليزية تواصلت بتحقيق تشيلسي لقب كأس الكؤوس موسم 1970-71، وعاد إليها مجددا في نسخة 1997-98 تبعها بتحقيق لقب السوبر الأوروبي 1998، ليغيب البلوز عن منصات التتويج الأوروبية.

أرسنال حقق لقب كأس الكؤوس هو الآخر بدوره بالفوز بنسخة 1993-94، وكان سبقها بلقب كأس المعارض موسم 1969-70 لكن لا يتم احتسابها لعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بها.

فولام كان قريبا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي في نسخته الأولى عام 2010 لكنه خسر من أتليتكو مدريد في النهائي، واكتفى بلقب كأس الإنترتوتو عام 2002.

تشيلسي عاد مجددا لمنصات التتويج الأوروبية في السنوات الأخيرة ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011-12، تبعها بلقب الدوري الأوروبي 2012-13، ليرفع عدد ألقابه القارية إلى 5.

لقب الدوري الأوروبي قد يكون السادس للبلوز مع الإيطالي ماوريسيو ساري أو الثاني لأرسنال تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري الذي يعرف كيفية الفوز باللقب مع إشبيلية الإسباني، فمن سيكون فخر لندن؟

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