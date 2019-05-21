رسميا - أرسنال يعلن عن عدم سفر مخيتاريان إلى نهائي الدوري الأوروبي لأسباب أمنية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 14:27

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان

قرر نادي أرسنال ألا يسافر هنريك مخيتاريان لاعب وسط الفريق معه إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي يقام في مدينة باكو بأذربيجان، وذلك بسبب التخوف من وجود مخاطر على حياته.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه قال فيه :"نعلن بكامل الأسف أن هنريك مخيتاريان لن يسافر مع الفريق لخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي".

وواصل البيان :"حاولنا أن نختبر كل الحلول المتاحة من أجل ميكي ليك يسافر معنا لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع عائلته اتفقنا سويا أنه لن يسافر معنا".

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وأكمل البيان :"أرسلنا خطابا إلى يويفا لكي نعبر عن قلقنا الكبير بشأن هذا الموقف، ميختاريان كان لاعبا حيويا لنا في طريقنا إلى النهائي، وهو خسارة كبيرة للفريق".

وتابع :"نحن نشعر بحزن كبير جدا كذلك لأن اللاعب سيغيب عن نهائي أوروبي كبير بسبب تلك الظروف، إنه شيء يأتي بشكل نادر خلال مسيرة لاعب كرة القدم".

وسيستمر ميختاريان في الاستعداد مع الفريق للمباراة والتدرب معهم قبل أن يسافروا إلى باكو ويستمر هو بدوره في لندن.

ويوجد توتر كبير بين أرمينيا دولة مخيتاريان وأذربيجان، وكان هناك قلق كبير بشأن وجوده في هذه المباراة ومخاطر على حياته.

ولم يسافر مخيتاريان مع أرسنال إلى أذربيجان لمواجهة قره باج في الدوري الأوروبي هذا الموسم ضمن دور المجموعات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكان طاهر طاغيزاده السفير الأذربيجاني في لندن قد أكد في وقت سابق لمخيتاريان أنه سيكون بأمان هناك لكن القلق المتزايد على اللاعب من عائلته دفعت أرسنال لاتخاذ القرار بعدم سفره.

ويستعد أرسنال لملاقاة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 من الشهر الجاري.

وانضم الدولي الأرميني صاحب الـ30 عاما إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية رحل خلالها أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر.

وشارك مخيتاريان خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

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