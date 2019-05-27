تقارير: ليفربول لن يتحرك صوب ديباي ويفكر في مدافع ريال سوسيداد

لا يخطط ليفربول الدخول في صراع من أجل الحصول على خدمات الجناح الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي.

ممفيس ديباي النادي : أولمبيك ليون ليفربول

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن التكهنات ازدادت بشأن لاعب ليون بعدما نشر فيديو على إنستجرام وكتب فيه "شكرا ليون"، لكن دون اهتمام من النادي الإنجليزي بضم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وأشارت التقارير سابقا أن ديباي اسم محتمل ضمن قائمة يورجن كلوب المدير الفني الألماني لتدعيم صفوف الريدز الموسم المقبل.

وانضم ديباي لصفوف ليون في يناير 2017، مسجلا 39 هدفا في 115 مباراة مساهما في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين.

وفشل ديباي في تقديم أداء قوي مع مانشستر يونايتد فسجل 7 أهداف في 53 مباراة في جميع المسابقات.

وفي سياق آخر قالت الصحيفة الإسبانية "آس" أن ليفربول يفكر في ضم دييجو يورينتي مدافع ريال سوسيداد الإسباني.

ويمتلك المدافع الشاب شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو ويعد إيفرتون ونيوكاسل من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

وقد يرفع ليفربول عرضه من 25 مليون يورو إلى 30 من أجل ضم المدافع البالغ 25 عاما.

إلا أن وجود حالة من الرضا لكلوب بلاعبي الفريق الحالي خصوصا دفاعيا قد تقلل فرص انتقال الإسباني لملعب أنفيلد.

طالع أيضا:

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

مصدر مقرب من جروس لـ في الجول: المدرب ملتزم حتى نهاية عقده مع الزمالك

رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي

العراب يدخل تاريخ القلعة البيضاء.. جروس تاسع مدرب يحصد بطولة قارية مع الزمالك

لقب الكونفدرالية يفك شراكة الزمالك مع مازيمبي

"الفار الغدار يُسقينا المرار".. ماذا قالت صحف المغرب بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

بطولة جديدة في انتظارك يا زمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي