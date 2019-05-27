السنغال وإيطاليا أول المتأهلين ونتيجة غائبة من 22 عاما.. ملخص اليوم الرابع لمونديال الشباب

نجح منتخبا السنغال وإيطاليا في حجز مقعدهما بدور الـ16 كأوائل المتأهلين عن المجموعة الأولى والثانية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في بولندا.

وحقق المنتخب البولندي الفوز الأول له والأكبر في مباريات اليوم الرابع باكتساح تاهيتي بخماسية نظيفة، في مقابل فوز ياباني لم يتكرر منذ 22 عاما.

المجموعة الأولى

ضمن المنتخب السنغالي تأهله للدور المقبل بعدما حقق ثاني انتصاراته بالفوز على نظيره الكولومبي بهدفين نظيفين جاءا من ركلتي جزاء.

تقدم إبراهيما نياني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول، وبنفس الطريقة عزز ديون لوبي النتيجة لصالح أسود التيرانجا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليرفع رصيد منتخب بلاده لـ 6 نقاط في الصدارة.

في المقابل أكرم المنتخب البولندي مستضيف البطولة ضيافة تاهيتي بالفوز بخماسية نظيفة أعاد بها أماله في التأهل مجددا، صاروخية ياكوب بدنارجيك في الدقيقة الثالثة بدأت سلسلة الأهداف.

وأضاف مارسيل زاليا الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم دومينيك ستزيك الذي سجل ثنائية في الدقائق 39 و61، وأنهى باندرجيك النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 74.

ليحصد النسور الثلاث نقاط الأولى ويعزز حظوظه في التأهل قبل مواجهة السنغال، في مقابل مواجهة كولومبيا وتاهيتي بالجولة الأخيرة، والتي ستحدد هوية المتأهلين للدور الثاني.

المجموعة الثانية

أصبح انتصار اليابان على المكسيك بثلاثة أهداف دون رد، هو أكبر فوزا للسامواري منذ نسخة 1997 عندما حققوا الفوز على كوستاريكا بسداسية مقابل هدفين.

بعد مرور 21 دقيقة افتتح تيساي ماياشيرو النتيجة بهدف أول انتهت معه أحداث الشوط الأول، وزاد كيوسوكي تاجاوا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52.

وسجل ماياشيرو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 77، ليساهم في تحقيق بلاده الفوز الأول ورفع رصيدهم إلى 4 نقاط.

ونجح المنتخب الإيطالي في حجز مقعده بدور الـ16 بالفوز على الإكوادور بهدف نظيف جاء من توقيع أندريا بينامونتي في الدقيقة 15.

وتعرض بروزو للطرد في الدقيقة 41 ليُكمل منتخب الإكوادور اللقاء بعشرة لاعبين، وفشل ليوناردو كامبانا في تسجيل هدف التعادل للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول، تصدى لها الحارس الإيطالي أليساندرو بليتزاري بنجاح.

وتألق حارس ميلان الشاب في الزود عن مرماه وتصدى لكافة فرص أبطال أمريكا الجنوبية ليخطف الثلاث نقاط لمنتخب بلاده وبطاقة التأهل للدور الثاني.

لتتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 6 نقاط قبل مواجهة اليابان صاحبة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتنافس منتخب الإكوادور صاحب نقطة وحيدة مع نظيره المكسيكي متذيل الترتيب بدون نقاط في مباراة حجز المركز الثالث.

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