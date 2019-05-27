90 دقيقة على 4 مباريات كانت كل ما حصل عليه محمد غدار في الأهلي وأيضا ما كسبه النادي الأحمر من التعاقد مع النجم اللبناني، والذي كان على حساب واحد من أساطير النادي جيلبرتو.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم غدار للأهلي في صيف 2010 بعد تألق لسنوات مع النجمة اللبناني وموسم قضاه مع الشباب البحريني، وبعد فترة اختبار تحت إشراف حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر وقتها.

وكان ضم غدار على حساب الأنجولي جيلبرتو الذي رحل عن الأهلي بعد 8 سنوات سطر فيها تاريخا بالقميص الأحمر حيث فضل البدري قيد غدار وأمير سعيود وفرانسيس دو، وهو ما يضاعف ندم جماهير الأهلي بعد عدم نجاح تجربة المهاجم اللبناني الذي رحل بعد 6 أشهر دون أي مشاركة أساسية.

ويحاور FilGoal.com غدار عن تجربته في الدوري المصري وأسباب رحيله السريع، ولماذا لم يحصل على فرص كثيرة مع الأهلي رغم اقتناع البدري به في البداية.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

ألعب في الدوري الماليزي من 2012، وحصلت على هداف الدوري في 2012 و2017.

وقبلها لعبت مع الفيصلي في الأردن ونفط الوسط في العراق، وتعافيت مؤخرا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأعمل على العودة.

بالعودة لـ 2010، كيف تعاقد الأهلي معك؟

البداية كانت من تامر النحاس وكيل اللاعبين الذي تحدث معي، واتفقت معه وحضرت إلى مصر.

ثم خضت فترة اختبار مع الفريق، وبعدها أبلغوني برغبتهم في التعاقد معي بناء على طلب حسام البدري.

هل واجهتك مشاكل في التأقلم مع الأهلي؟

لا، أجواء الفريق كانت رائعة ولم أشعر بالغربة.

ودخلت أجواء الفريق سريعا وأغلب اللاعبين أصبحوا أصدقائي.

ومن منهم كان الأقرب لك؟

محمد شوقي، ولعبنا مرة أخرى سويا في ماليزيا في 2014 ولازلنا صديقين.

ولماذا لم تتألق مع الأهلي ورحلت سريعا؟

لأنني لم ألعب ولم أحصل على أي فرصة مع الفريق لدرجة أنني لم أبدأ أي مباراة أساسيا.

أعتقد أنه كان يجب أن أبدأ أكثر من مباراة أساسيا حتى أظهر قدراتي للجهاز الفني والجماهير، وأظهر إذا كنت قادرا على اللعب للأهلي أم لا.

كيف ساعدك حسام البدري في الأهلي؟

بالعكس، حسام البدري لم يساعدني وأضرني عندما أشركني لدقائق كبديل.

وحتى في غياب كل المهاجمين كان لا يشركني، لدرجة أنني لم ألعب أي مباراة أساسيا مع الأهلي بسبب حسام البدري.

قلت إن حسام البدري هو من تعاقد معك، ما سبب تغير معاملته؟

لا أعرف لماذا تغير حسام البدري بعدما كانت البداية جيدة ولكنه تغير معي 90 درجة.

ألم يكن السبب تقصير منك في التدريبات؟

لم أقصر يوما في التدريبات، وإذا كان المدرب يرى أن هناك تقصير مني فالطبيعي أن يتحدث معي ويطالبني بالتركيز أكثر.

ولكن البدري لم يكن يتحدث معي أو يصافحني أساسا، ولا أعرف ما السبب. هل يكون السبب أنني كنت صديقا لمحمد شوقي الذي لا يحبه؟ لا أعرف.

ولكن بالنسبة لي، البدري شخص سيء وأذاني كثيرا ويكفي أنني بسببه كان لدي فرصة اللعب في الأهلي ولم ألعب.

وما حدث معي لم يكن مقتصرا علي، حتى عندما عاد للأهلي فيما بعد دخل في مشاكل مع حسام غالي وعماد متعب وعدد من اللاعبين.

بعيدا عن مشاكلك مع المدرب، هل تعتقد أنك كنت تستحق فرصة اللعب في الأهلي؟

بالتأكيد كنت أستحق الفرصة، عندما يتعاقد الأهلي مع لاعب بالتأكيد يكون واثقا في قدراته، فالنادي الأهلي لا يتعاقد مع أي لاعب ويعرف كيف يختار لاعبيه.

والمشكلة الأكبر والوحيدة كانت في حسام البدري الذي كان لا يحبني ولا أعرف السبب.

هل الرحيل السريع عن الأهلي أثر على ثقتك في قدارتك؟

لا، ثقتي في نفسي موجودة وحصلت على فرصتي في أماكن أخرى وأظهرت قدراتي، وحصلت على هداف الدوري في ماليزيا.

كيف كان الدوري المصري مختلفا عن اللعب في لبنان؟

الدوري المصري أصعب بكثير من الدوري اللبناني والدوريات في آسيا، توجد خشونة أكثر والتحامات أكثر ويحتاج قوة بدنية كبيرة.

بالتأكيد، اللعب بالدوري المصري صعب ومختلف ولكن كما قلت لك كان يجب أن أحصل على فرصتي.

وهل لازلت تتابع الدوري المصري؟

أتابع الدوري المصري، وخاصة مباريات الأهلي، وحتى عندما يلعب الفريق في بطولة إفريقيا أو البطولة العربية.

ولدي علاقة بأحمد فتحي وأزارو وعدد من اللاعبين الحاليين في الفريق.

وهذه الصورة كانت منذ أشهر قليلة في لبنان عندما لعب الأهلي ضد النجمة في البطولة العربية والتقيت بهم.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

أتوقع تتويج منتخب مصر خاصة أن البطولة على أرضه ووسط جمهوره، ومجموعة منتخب مصر سهلة وسيكون التأهل مضمونا.

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