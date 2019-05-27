عبد الغني بعد التوظيف المفاجئ: مستعد للعب في أي مركز

الإثنين، 27 مايو 2019 - 02:22

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني مع الزمالك أمام طلائع الجيش

أبدى محمد عبد الغني لاعب الزمالك سعادته بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

عبد الغني عوّض غياب حمدي النقاز وشغل مركز الظهير الأيمن، في إياب الدور النهائي الذي انتهى بفوز قوامه 1-0، ثم تتويج من بوابة ركلات الجزاء الترجيحية.

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وقال عبد الغني بعد المباراة: "أهدي البطولة لجماهيرنا، لم نعرف طعم النوم منذ الأمس".

وأضاف عبد برنامج الزمالك اليوم "درسنا نقاط قوة وضعف نهضة بركان جيدا بعد مباراة الذهاب".

وواصل: "كنا قادرين على حسم المباراة مبكرا، لكننا فزنا في النهاية بركلات الترجيح".

وأكمل: "أردنا تسجيل هدف وكان ذلك همنا الأكبر، وقد حققناه بالفعل بعد أن ضغطنا في الشوط الثاني".

واختتم مبديا استعداده للعب في مكان بالملعب: "أنا مستعد للعب في أي مركز، أجتهد وأتدرب كثيرا".

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