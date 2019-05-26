بيان رسمي – بتروجت: نرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي

نشر نادي بتروجت بيانا رسميا، رفض فيه إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي غدا الإثنين، بالجولة 34 من الدوري المصري.

وقال بتروجت في بيانه: "نرفض إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي يوم الإثنين".

وأضاف البيان: "يتمسك نادي بتروجت بكامل حقوقه في خوض الأسبوع 34 والأخير من مسابقة الدوري العام لموسم 2018\2019 في وقت واحد ويطالب بتروجت بحقوقه الشرعية في المنافسة وعدم إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي والمقرر لها غدا الإثنين على ملعب الجونة، لاسيما والاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها الوصول إلى حل يخص أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وجميع الأندية في انتظار قراراتها حتى الآن".

وواصل البيان: "وطبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم الجمعة الماضي من قبل اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة حيث تم الاتفاق على صياغة جديدة لجدول الدوري بما يتناسبم ع مطالب الفرق بإقامة الأسبوع 34 في نفس اليوم ونفس التوقيت".

وأتم البيان: "وبناءً عليه يتمسك نادي بتروجت بخوض الأسبوع الأخير للدوري في موعد واحد لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية كما هو متبع في جميع المسابقات".

ويحتل بتروجت المركز 16 في الدوري المصري برصيد 34 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة أمام المقاولون، حدد الاتحاد المصري تاريخ 3 يونيو لإقامتها، وهو ما رفضه بتروجت في بيان سابق. (طالع التفاصيل)

إدارة بتروجت ترغب في إقامة مباريات الجولة 34 –الأخيرة- كلها في نفس الموعد، بالإضافة إلى خوض المقاولون العرب لمباراته المؤجلة أمام الأهلي قبل أن يواجه بتروجت.

مباراة الجونة والإسماعيلي غدا الإثنين قد تكون حاسمة في صراع الهبوط، فتعادل فريق محافظة البحر الأحمر يضمن له رسميا البقاء في الدوري المصري لموسم إضافي.

الجونة يمتلك حاليا 36 نقطة، ووصوله للنقطة 37 يبعده بـ3 نقاط عن بتروجت، والمواجهات المباشرة تصب في صالح الجونة.

اقرأ أيضا:

مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: موعد نهائي لسداد كوليبالي غرامته وإلا الإيقاف مجددا

5 وصايا للاعبي الزمالك من وحي تاريخ الأبيض الإفريقي.. مبادرة دونجا وتصميم أيمن يونس

أجانب منسيون – حوار في الجول.. جودوين أترام: كنت من أفضل لاعبي العالم ومكاني ريال مدريد أو برشلونة

سامبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية بإسقاط يوفنتوس في ختام الدوري

حكايات في رمضان – ألبيرتو أكويلاني.. "تلك الإصابات؟ قطعت أجنحتي ولم أطر يوما"