خاص مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: موعد نهائي لسداد كوليبالي غرامته وإلا الإيقاف مجددا

الأحد، 26 مايو 2019 - 20:00

كتب : حسام نور الدين

سليماني كوليبالي

كشف النادي الأهلي عن موعد نهائي لتسديد سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق لغرامة مالية للنادي أو سيتم إيقافه نهائيا.

وقال حلمي عبد الرازق في تصريحات لـFilGoal.com: "يوم 24 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لسداد كوليبالي غرامته المتأخرة إلى الأهلي، ومقدارها 450 ألف دولار".

وأضاف "في حالة عدم دفع اللاعب للغرامة يوم ٢٤ يونيو المقبل، فسيتم إيقافه نهائيا".

أخبار متعلقة

النجم الساحلي يعلن ضم سليماني كوليبالي تقرير: نابولي رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي.. هذا شرط النادي كوليبالي ينضم لكارتيرون في الرجاء أنشيلوتي: رحيل كوليبالي عن نابولي؟ لا أستطيع إجبار أي لاعب على البقاء

عبد الرازق أتبع "بعد دفعه للغرامة، يقوم بإخطار الفيفا من أجل ممارسة كرة القدم مع فريقه الجديد".

وواصل "قدمنا شكوى ضده لدى لجنة النظام والانضباط التي تراقب تنفيذ العقوبات والقرارات بعد أن استنفذ كافة دراجات التقاضي".

وأتم "الرد وصل للأهلي منذ يومين بضرورة سداد المبلغ مضافا إليه 5% فوائد بتحويل الأهلي وإخطار الفيفا بذلك".

كان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن ضم سليماني كوليبالي المهاجم المالي السابق للأهلي صباح اليوم الأحد.

وسبق لكوليبالي أن رحل عن الأهلي دون إخطارهم في وقت سابق، قبل أن يتم إيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

طالع أيضا

5 وصايا للاعبي الزمالك من سجلات التاريخ

إيهاب جلال متمسك بالمصري

أجانب منسيون - جودوين أترام: كنت من أفضل لاعبي العالم

التشكيل المتوقع للزمالك في نهائي الكونفدرالية

عبد الحفيظ: استئناف الدوري بعد كأس إفريقيا يفقدنا 150 مليون جنيه

رئيس الزمالك: الدولة تبحث عمن وراء بيان الأهلي

في الدوري سليماني كوليبالي الأهلي النجم الساحلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الزمالك – أحداد يقود الهجوم.. وعبد الغني ظهير أيمن أمام نهضة بركان 58 ثاتيه | إفريقيا
مباشر - نهائي الكونفدرالية.. الزمالك ضد نهضة بركان 2 دقيقة | إفريقيا
مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: موعد نهائي لسداد كوليبالي غرامته وإلا الإيقاف مجددا 30 دقيقة | مصر
سامبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية بإسقاط يوفنتوس في ختام الدوري 33 دقيقة | أوروبا
النجم الساحلي يعلن ضم سليماني كوليبالي ساعة | إفريقيا
رئيس بايرن: كوفاتش باق.. وأنصح بواتينج بالرحيل 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك