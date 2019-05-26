كشف النادي الأهلي عن موعد نهائي لتسديد سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق لغرامة مالية للنادي أو سيتم إيقافه نهائيا.

وقال حلمي عبد الرازق في تصريحات لـFilGoal.com: "يوم 24 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لسداد كوليبالي غرامته المتأخرة إلى الأهلي، ومقدارها 450 ألف دولار".

وأضاف "في حالة عدم دفع اللاعب للغرامة يوم ٢٤ يونيو المقبل، فسيتم إيقافه نهائيا".

عبد الرازق أتبع "بعد دفعه للغرامة، يقوم بإخطار الفيفا من أجل ممارسة كرة القدم مع فريقه الجديد".

وواصل "قدمنا شكوى ضده لدى لجنة النظام والانضباط التي تراقب تنفيذ العقوبات والقرارات بعد أن استنفذ كافة دراجات التقاضي".

وأتم "الرد وصل للأهلي منذ يومين بضرورة سداد المبلغ مضافا إليه 5% فوائد بتحويل الأهلي وإخطار الفيفا بذلك".

كان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن ضم سليماني كوليبالي المهاجم المالي السابق للأهلي صباح اليوم الأحد.

وسبق لكوليبالي أن رحل عن الأهلي دون إخطارهم في وقت سابق، قبل أن يتم إيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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