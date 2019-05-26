سامبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية بإسقاط يوفنتوس في ختام الدوري

بعد 5 مباريات جمع فيها نقطتين فقط، استعاد سامبدوريا نغمة الانتصارات بإسقاط ضيفه يوفنتوس يوم الأحد بهدفين دون رد سجلهما جريجوري ديفريل وجيانلوكا كابراري في الدقيقتين 84 و91 على الترتيب.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 53 نقطة لينهي البطولة في المركز التاسع مكبدا يوفنتوس، المتوج باللقب، رابع خسارة في الموسم.

وخاض يوفنتوس المباراة دون نجمه كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري.

وتلقى فريق السيدة العجوز الخسارة الثانية على التوالي أمام سامبدوريا في ملعب لويجي فيراريس بعدما فاز الأخير في الموسم الماضي بنتيجة 3-2.

وشارك فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، هداف البطولة بـ26 هدفا، منذ البداية وغادر الملعب في الدقيقة 78.

وكوالياريلا يتوج بلقب الهداف منفردا إن لم يسجل كل من شيشتوف بيونتك ودوفان زاباتا، لاعبي ميلان وأتالانتا على الترتيب، 4 أهداف يوم الأحد.

ويلعب ميلان ضد سبال ويواجه أتالانتا فريق ساسولو وسجل كل من بيونتك وزاباتا 22 هدفا.